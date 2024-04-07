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Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента
Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента - 07.04.2024, ПРАЙМ
Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента
Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года превысила 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:52+0300
2024-04-07T12:01+0300
экономика
дмитрий чернышенко
it-отрасль
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года превысила 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам (2023 года — ред.) превысила уже 2%", - сообщил Чернышенко.Также, по данным из презентации вице-премьера, все социально значимые объекты подключены к интернету, а 93,3% населенных пунктов с населением более двух тысяч имеют доступ к LTE.По его словам, Россия занимает первое место в Европе по интернет-пользователям - 103 миллиона старше 12 лет.Он добавил, что сейчас скорость подключения к интернету до 100 Мбит/сек есть почти у каждого и даже "по воздуху".
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дмитрий чернышенко, it-отрасль
Экономика, Дмитрий Чернышенко, IT-отрасль
11:52 07.04.2024 (обновлено: 12:01 07.04.2024)
 
Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента

Чернышенко: доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года превысила два процента

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист
IT-специалист - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года превысила 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ.
"В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам (2023 года — ред.) превысила уже 2%", - сообщил Чернышенко.
Также, по данным из презентации вице-премьера, все социально значимые объекты подключены к интернету, а 93,3% населенных пунктов с населением более двух тысяч имеют доступ к LTE.
По его словам, Россия занимает первое место в Европе по интернет-пользователям - 103 миллиона старше 12 лет.
Он добавил, что сейчас скорость подключения к интернету до 100 Мбит/сек есть почти у каждого и даже "по воздуху".
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
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ЭкономикаДмитрий ЧернышенкоIT-отрасль
 
 
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