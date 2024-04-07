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Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента

Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента - 07.04.2024, ПРАЙМ

Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента

Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года превысила 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T11:52+0300

2024-04-07T11:52+0300

2024-04-07T12:01+0300

экономика

дмитрий чернышенко

it-отрасль

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года превысила 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам (2023 года — ред.) превысила уже 2%", - сообщил Чернышенко.Также, по данным из презентации вице-премьера, все социально значимые объекты подключены к интернету, а 93,3% населенных пунктов с населением более двух тысяч имеют доступ к LTE.По его словам, Россия занимает первое место в Европе по интернет-пользователям - 103 миллиона старше 12 лет.Он добавил, что сейчас скорость подключения к интернету до 100 Мбит/сек есть почти у каждого и даже "по воздуху".

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дмитрий чернышенко, it-отрасль