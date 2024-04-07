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В Турции назвали временной мерой отмену безвиза для граждан Таджикистана

В Турции назвали временной мерой отмену безвиза для граждан Таджикистана - 07.04.2024, ПРАЙМ

В Турции назвали временной мерой отмену безвиза для граждан Таджикистана

Отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана является временной мерой, заявило в воскресенье посольство Турции в Душанбе. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T19:36+0300

2024-04-07T19:36+0300

2024-04-07T19:36+0300

политика

турция

таджикистан

визовый режим

безвизовый режим

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СТАМБУЛ, 7 апр — ПРАЙМ. Отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана является временной мерой, заявило в воскресенье посольство Турции в Душанбе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу объявил о решении отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, которые въезжают в Турцию по обычному загранпаспорту. Теперь они должны получать визу в дипломатических миссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике. Причины этого решения не были указаны. В пресс-релизе посольства уточнили, что с 20 апреля гражданам Таджикистана необходимо оформлять визу для посещения Турции. Визу в виде наклейки в паспорт можно получить как в Душанбе, так и в других турецких дипломатических представительствах. "До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы... после этой даты освобождены от оформления визы будут те, кто посещает Турцию транзитом", — заявило посольство. Граждане Таджикистана с 2021 года могли въезжать на территорию Турции по обычному загранпаспорту без визы и находится там до 30 дней, а по служебному и дипломатическому — до 90 дней. Эта информация указана на сайте Министерства иностранных дел республики. Таджикская сторона, в соответствии с принципом взаимности, рассматривает вопрос о введении визового режима для турецких граждан, посещающих республику. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

https://1prime.ru/20240407/vizy-847150924.html

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турция, таджикистан, визовый режим, безвизовый режим