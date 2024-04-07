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"Языческое песнопение". В США рассказали, как Блинкен обманывает Украину
"Языческое песнопение". В США рассказали, как Блинкен обманывает Украину - 07.04.2024, ПРАЙМ
"Языческое песнопение". В США рассказали, как Блинкен обманывает Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен обещает Украине вступление в НАТО, хотя знает, что это невыполнимо, пишет Сумантра Маитра для издания The American Conservative. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:52+0300
2024-04-07T11:52+0300
2024-04-07T11:52+0300
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен обещает Украине вступление в НАТО, хотя знает, что это невыполнимо, пишет Сумантра Маитра для издания The American Conservative."Этот бессмысленный, почти богословский жест можно назвать языческим песнопением", — отмечает он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, европейские союзники также знают, что такой перспективе не бывать.Сейчас большинство американцев либо не обращают внимания на Украину, либо выступают против ее участия в делах Европы, констатирует Маитра.Со своей стороны, ряд сенаторов-республиканцев выражают недовольство и критикуют идею членства Украины в альянсе.Подчеркивается, что оборонительный альянс не пустит Украину в свои ряды, поскольку присоединение возможно только после решения проблемы безопасности страны, а не в разгар боевых действий.При этом автор отмечает, что выступление против неограниченного расширения НАТО и ЕС противоречит либеральной концепции и смыслу существования обеих организаций."Откровенно заявлять, что расширения не будет и клуб останется закрытым, потому что Россия — крупная держава и ее негласные красные линии имеют значение, равносильно признанию того, что никаких норм не существует", — пишет Маитра.Автор статьи предлагает найти компромисс, сделав Украину и Грузию нейтральным буфером, подобно Австрии во время холодной войны."Но для этого Вашингтону нужно более смелое руководство, которое признает некоторые суровые истины и обеспечит определенную стратегическую последовательность", — заключает он.Ранее Блинкен заявил, что июльский саммит НАТО должен поспособствовать скорейшему вступлению Украины в альянс, создать "мост и ясный путь" Киева в НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, энтони блинкен
УКРАИНА, США, Энтони Блинкен
"Языческое песнопение". В США рассказали, как Блинкен обманывает Украину
TAC: Блинкен обещает Украине членство в НАТО, зная невыполнимость этого
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обещает Украине вступление в НАТО, хотя знает, что это невыполнимо, пишет Сумантра Маитра для издания The American Conservative
.
"Этот бессмысленный, почти богословский жест можно назвать языческим песнопением", — отмечает он.
По словам автора, европейские союзники также знают, что такой перспективе не бывать.
В США возмутились заявлением Блинкена об Украине
Сейчас большинство американцев либо не обращают внимания на Украину, либо выступают против ее участия в делах Европы, констатирует Маитра.
Со своей стороны, ряд сенаторов-республиканцев выражают недовольство и критикуют идею членства Украины в альянсе.
Подчеркивается, что оборонительный альянс не пустит Украину в свои ряды, поскольку присоединение возможно только после решения проблемы безопасности страны, а не в разгар боевых действий.
При этом автор отмечает, что выступление против неограниченного расширения НАТО и ЕС противоречит либеральной концепции и смыслу существования обеих организаций.
"Откровенно заявлять, что расширения не будет и клуб останется закрытым, потому что Россия — крупная держава и ее негласные красные линии имеют значение, равносильно признанию того, что никаких норм не существует", — пишет Маитра.
Автор статьи предлагает найти компромисс, сделав Украину и Грузию нейтральным буфером, подобно Австрии во время холодной войны.
"Но для этого Вашингтону нужно более смелое руководство, которое признает некоторые суровые истины и обеспечит определенную стратегическую последовательность", — заключает он.
Ранее Блинкен заявил, что июльский саммит НАТО должен поспособствовать скорейшему вступлению Украины в альянс, создать "мост и ясный путь" Киева в НАТО.