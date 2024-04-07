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Чернышенко отметил высокую обеспеченность домохозяйств интернетом

Чернышенко отметил высокую обеспеченность домохозяйств интернетом - 07.04.2024, ПРАЙМ

Чернышенко отметил высокую обеспеченность домохозяйств интернетом

Более 86% домохозяйств в 2024 году в России имеют доступ к высокоскоростному интернету, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Дня Рунета на ВДНХ. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T12:39+0300

2024-04-07T12:39+0300

2024-04-07T12:39+0300

экономика

интернет

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Более 86% домохозяйств в 2024 году в России имеют доступ к высокоскоростному интернету, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Дня Рунета на ВДНХ. "В рамках национальной цели по цифровой трансформации, поставленной президентом, это уже более 86% - больше плана - домохозяйств, которые уже получили возможность доступа к широкополосному интернету", - сказал Чернышенко. Он сообщил, что недавно президент России Владимир Путин поставил задачу улучшить качество услуг по предоставлению доступа к интернету до 2030 года, обеспечив высокоскоростной доступ к нему для 97% домохозяйств. По словам вице-премьера, оставшиеся 11% будут самые сложные, но и с этой задачей получится справиться. В 2023 интернет в России есть в 26 тысячах удаленных малонаселенных пунктах с населением до 500 человек. Также в период пандемии пользователям предоставили бесплатный доступ к 371 интернет-ресурсу.

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интернет, дмитрий чернышенко