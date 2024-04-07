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Чернышенко отметил рост экономики Рунета - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Чернышенко отметил рост экономики Рунета
Чернышенко отметил рост экономики Рунета - 07.04.2024, ПРАЙМ
Чернышенко отметил рост экономики Рунета
Объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона рублей с 2019 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:55+0300
2024-04-07T11:55+0300
экономика
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона рублей с 2019 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "С 2019 года объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона (рублей)", - сказал Чернышенко. По его словам, 84% россиян проводят в интернете более 3 часов в день, а для примерно половины людей пользование интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь. Он напомнил, что в 2023 году на портале Госуслуг было оказано более 340 миллионов услуг, а ежедневная аудитория пользователей составила 11 миллионов человек.
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Экономика
11:55 07.04.2024
 
Чернышенко отметил рост экономики Рунета

Чернышенко: экономика Рунета с 2019 года выросла в 3,5 раза, до 16,4 триллиона рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона рублей с 2019 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ.
"С 2019 года объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона (рублей)", - сказал Чернышенко.
По его словам, 84% россиян проводят в интернете более 3 часов в день, а для примерно половины людей пользование интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь.
Он напомнил, что в 2023 году на портале Госуслуг было оказано более 340 миллионов услуг, а ежедневная аудитория пользователей составила 11 миллионов человек.
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