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Чернышенко отметил рост экономики Рунета

Чернышенко отметил рост экономики Рунета - 07.04.2024, ПРАЙМ

Чернышенко отметил рост экономики Рунета

Объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона рублей с 2019 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T11:55+0300

2024-04-07T11:55+0300

2024-04-07T11:55+0300

экономика

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона рублей с 2019 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "С 2019 года объем экономики Рунета вырос в 3,5 раза, до 16,4 триллиона (рублей)", - сказал Чернышенко. По его словам, 84% россиян проводят в интернете более 3 часов в день, а для примерно половины людей пользование интернет-сервисами прочно вошло в повседневную жизнь. Он напомнил, что в 2023 году на портале Госуслуг было оказано более 340 миллионов услуг, а ежедневная аудитория пользователей составила 11 миллионов человек.

https://1prime.ru/20240407/ayti-847152985.html

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