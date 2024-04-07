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Energocom призвали отказаться от сделок на розничном рынке газа в Молдавии
Energocom призвали отказаться от сделок на розничном рынке газа в Молдавии - 07.04.2024, ПРАЙМ
Energocom призвали отказаться от сделок на розничном рынке газа в Молдавии
Молдавское госпредприятие Energocom должно отменить свое участие в сделках на розничном рынке природного газа, а весь закупленный объем на май для некоторых... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:39+0300
2024-04-07T09:39+0300
2024-04-07T09:39+0300
экономика
молдовагаз
energocom
мировые цены на газ
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КИШИНЕВ, 7 апр - ПРАЙМ. Молдавское госпредприятие Energocom должно отменить свое участие в сделках на розничном рынке природного газа, а весь закупленный объем на май для некоторых промышленных потребителей продать на оптовом рынке компании "Молдовагаз" для покрытия нужд всех бытовых потребителей, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и от российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. "Считаю необходимым для Energocom отменить свое участие в сделках на розничном рынке природного газа (поставке газа конечным потребителям), а весь закупленный объем на май 2024 года для некоторых промышленных потребителей продать на оптовом рынке АО "Молдовагаз" для покрытия нужд всех бытовых потребителей", - написал Чебан в своем Telegram-канале. В качестве альтернативы он считает, что Energocom может предложить данные объемы через механизм биржевой торговли всем розничным поставщикам природного газа. По его мнению, такая сделка будет справедливой и позитивно скажется на тарифах как для бытовых потребителей, так и для экономических агентов. Чебан напомнил, что Energocom является единственным поставщиком в Молдавии с преимущественным правом закупки природного газа на международных рынках, наделенным обязательством оказания публичной услуги по поставке газа всем потребителям страны. "Основная роль Energocom должна состоять в обеспечении энергетической безопасности, балансировке оптового рынка и предоставлении доступа к дешевому ресурсу всем поставщикам обязательной публичной услуги, а также другим розничным поставщикам", - подчеркнул он. В понедельник Чебан сообщил, что закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в апреле составит 327,27 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 12,48 доллара ниже, чем в феврале.
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молдовагаз, energocom, мировые цены на газ
Экономика, Молдовагаз, Energocom, мировые цены на газ
Energocom призвали отказаться от сделок на розничном рынке газа в Молдавии
Глава "Молдовагаза": Energocom должен отменить участие в сделках на розничном рынке газа
КИШИНЕВ, 7 апр - ПРАЙМ. Молдавское госпредприятие Energocom должно отменить свое участие в сделках на розничном рынке природного газа, а весь закупленный объем на май для некоторых промышленных потребителей продать на оптовом рынке компании "Молдовагаз" для покрытия нужд всех бытовых потребителей, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и от российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
"Считаю необходимым для Energocom отменить свое участие в сделках на розничном рынке природного газа (поставке газа конечным потребителям), а весь закупленный объем на май 2024 года для некоторых промышленных потребителей продать на оптовом рынке АО "Молдовагаз" для покрытия нужд всех бытовых потребителей", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
В качестве альтернативы он считает, что Energocom может предложить данные объемы через механизм биржевой торговли всем розничным поставщикам природного газа. По его мнению, такая сделка будет справедливой и позитивно скажется на тарифах как для бытовых потребителей, так и для экономических агентов.
Чебан напомнил, что Energocom является единственным поставщиком в Молдавии с преимущественным правом закупки природного газа на международных рынках, наделенным обязательством оказания публичной услуги по поставке газа всем потребителям страны. "Основная роль Energocom должна состоять в обеспечении энергетической безопасности, балансировке оптового рынка и предоставлении доступа к дешевому ресурсу всем поставщикам обязательной публичной услуги, а также другим розничным поставщикам", - подчеркнул он.
В понедельник Чебан сообщил, что закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в апреле составит 327,27 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 12,48 доллара ниже, чем в феврале.
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