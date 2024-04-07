https://1prime.ru/20240407/energokom-847149549.html

Energocom призвали отказаться от сделок на розничном рынке газа в Молдавии

Energocom призвали отказаться от сделок на розничном рынке газа в Молдавии - 07.04.2024, ПРАЙМ

Energocom призвали отказаться от сделок на розничном рынке газа в Молдавии

Молдавское госпредприятие Energocom должно отменить свое участие в сделках на розничном рынке природного газа, а весь закупленный объем на май для некоторых... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T09:39+0300

2024-04-07T09:39+0300

2024-04-07T09:39+0300

экономика

молдовагаз

energocom

мировые цены на газ

https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1e0cbda78b009608d3924b1dc0ba96b0.jpg

КИШИНЕВ, 7 апр - ПРАЙМ. Молдавское госпредприятие Energocom должно отменить свое участие в сделках на розничном рынке природного газа, а весь закупленный объем на май для некоторых промышленных потребителей продать на оптовом рынке компании "Молдовагаз" для покрытия нужд всех бытовых потребителей, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и от российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. "Считаю необходимым для Energocom отменить свое участие в сделках на розничном рынке природного газа (поставке газа конечным потребителям), а весь закупленный объем на май 2024 года для некоторых промышленных потребителей продать на оптовом рынке АО "Молдовагаз" для покрытия нужд всех бытовых потребителей", - написал Чебан в своем Telegram-канале. В качестве альтернативы он считает, что Energocom может предложить данные объемы через механизм биржевой торговли всем розничным поставщикам природного газа. По его мнению, такая сделка будет справедливой и позитивно скажется на тарифах как для бытовых потребителей, так и для экономических агентов. Чебан напомнил, что Energocom является единственным поставщиком в Молдавии с преимущественным правом закупки природного газа на международных рынках, наделенным обязательством оказания публичной услуги по поставке газа всем потребителям страны. "Основная роль Energocom должна состоять в обеспечении энергетической безопасности, балансировке оптового рынка и предоставлении доступа к дешевому ресурсу всем поставщикам обязательной публичной услуги, а также другим розничным поставщикам", - подчеркнул он. В понедельник Чебан сообщил, что закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в апреле составит 327,27 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 12,48 доллара ниже, чем в феврале.

https://1prime.ru/20240407/moldaviya-847146996.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдовагаз, energocom, мировые цены на газ