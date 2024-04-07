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Немецкий политик призвал исключить из ЕС Венгрию и Словакию

Немецкий политик призвал исключить из ЕС Венгрию и Словакию - 07.04.2024, ПРАЙМ

Немецкий политик призвал исключить из ЕС Венгрию и Словакию

Необходимо поставить вопрос о членстве в ЕС Венгрии и Словакии из-за их позиции по конфликту на Украине, заявил депутат от Христианско-демократического союза... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T18:43+0300

2024-04-07T18:43+0300

2024-04-07T18:43+0300

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Необходимо поставить вопрос о членстве в ЕС Венгрии и Словакии из-за их позиции по конфликту на Украине, заявил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Норберт Рёттген. Рёттген заявил Funke, что Пеллегрини и премьер-министр Словакии Роберт Фицо "открыто симпатизируют" президенту России Владимиру Путину. Орбана политик из ХДС и вовсе назвал российским "троянским конем" в ЕС. "ЕС больше не должен и не может это терпеть дальше. Сторонникам России не место в ЕС", — сказал Рёттген. По словам представителя ХДС, ЕС следует указать Орбану на дверь, а Словакии нужно решить, последует ли она за Венгрией или останется в ЕС. В свою очередь, глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер ("Зеленые") заявил Funke о том, что ЕС следует подумать о сокращении финансирования для Словакии. Ранее выступающий против поставок оружия Украине Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии, набрав 53,12% голосов во втором туре. Его уже поздравил с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что премьер-министры Венгрии и Словакии Орбан и Фицо — "не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы". По мнению российского лидера, "таких нет больше" в Европе.

https://1prime.ru/20240407/pellegrini-847155483.html

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