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В трех финских городах прошли акции за открытие границы с Россией

В трех финских городах прошли акции за открытие границы с Россией - 07.04.2024, ПРАЙМ

В трех финских городах прошли акции за открытие границы с Россией

Небольшие демонстрации с требованием открыть границу с Россией прошли в воскресенье в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта, сообщил общественный... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T19:05+0300

2024-04-07T19:05+0300

2024-04-07T19:05+0300

политика

финляндия

закрытие границы с финляндией

россия

акция протеста

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Небольшие демонстрации с требованием открыть границу с Россией прошли в воскресенье в финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранта, сообщил общественный вещатель Yle. Акция под названием Back to normal ("Назад к нормальности") была организована Александровским обществом и согласована с полицией. Всего, по данным организаторов, в Хельсинки на улицу вышло 100-110 человек, в Тампере — около 30, а в Лаппеенранте — 70-80. Акции прошли спокойно, о каких-либо инцидентах не сообщается. Ранее на этой неделе правительство Финляндии объявило о продлении закрытия границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля. С ноября 2023 года Финляндия ввела ограничения на пересечение границы для сдерживания потока беженцев из третьих стран. РФ неоднократно обвиняли в целенаправленном переселении лиц, ищущих убежище. Официальный представитель МИД РФ М. Захарова назвала обвинения двойными стандартами Запада, упрекнув его в неспособности справиться с миграционным кризисом самостоятельно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о закрытии финских КПП на границе с РФ сообщил, что русофобские взгляды руководства Финляндии вызывают глубокое сожаление. По словам Пескова, российские пограничники работают в рамках действующего законодательства, а надуманные обвинения неприемлемы.

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финляндия, закрытие границы с финляндией, россия, акция протеста