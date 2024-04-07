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Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные полезные ископаемые - 07.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные полезные ископаемые
Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные полезные ископаемые - 07.04.2024, ПРАЙМ
Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные полезные ископаемые
Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные виды полезных ископаемых, главная задача - обеспечить сырьевую безопасность государства, заявил глава... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T13:05+0300
2024-04-07T13:05+0300
экономика
полезные ископаемые
геологоразведка
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные виды полезных ископаемых, главная задача - обеспечить сырьевую безопасность государства, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Министр поздравил геологов с их профессиональным праздником, отметил, что они всегда "среди тех, кто ведет страну вперед". "Тысячи открытых месторождений заложили основу экономики России, развития городов и посёлков нашей Родины. Открытия геологов движут науку, технологии, другие отрасли, а значит – меняют качество жизни людей", - отметил он в своем поздравлении, опубликованном пресс-службой Минприроды. День геолога в России в 2024 году отмечается 7 апреля. "Главная задача всегда одна – обеспечить сырьевую безопасность государства. Нашей промышленности нужен литий, титан, хром, ниобий, цирконий, марганец, уран, и мы сегодня переориентируем геологоразведку на дефицитные виды полезных ископаемых", - добавил Козлов.
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полезные ископаемые, геологоразведка
Экономика, полезные ископаемые, геологоразведка
13:05 07.04.2024
 
Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные полезные ископаемые

Глава Минприроды: РФ переориентирует геологоразведку на дефицитные полезные ископаемые

© РИА Новости . Петрухин | Перейти в медиабанкГеологи
Геологи - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Петрухин
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные виды полезных ископаемых, главная задача - обеспечить сырьевую безопасность государства, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Министр поздравил геологов с их профессиональным праздником, отметил, что они всегда "среди тех, кто ведет страну вперед". "Тысячи открытых месторождений заложили основу экономики России, развития городов и посёлков нашей Родины. Открытия геологов движут науку, технологии, другие отрасли, а значит – меняют качество жизни людей", - отметил он в своем поздравлении, опубликованном пресс-службой Минприроды.
День геолога в России в 2024 году отмечается 7 апреля.
"Главная задача всегда одна – обеспечить сырьевую безопасность государства. Нашей промышленности нужен литий, титан, хром, ниобий, цирконий, марганец, уран, и мы сегодня переориентируем геологоразведку на дефицитные виды полезных ископаемых", - добавил Козлов.
 
Экономикаполезные ископаемыегеологоразведка
 
 
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