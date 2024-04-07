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Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете

Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете - 07.04.2024, ПРАЙМ

Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете

Почти 40% россиян проводят в интернете от 3 до 5 часов в день, каждый третий - от 5 до 10 часов в день, а каждый шестой - 10 и более часов ежедневно, говорится... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T13:08+0300

2024-04-07T13:08+0300

2024-04-07T13:08+0300

интернет

россияне

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Почти 40% россиян проводят в интернете от 3 до 5 часов в день, каждый третий - от 5 до 10 часов в день, а каждый шестой - 10 и более часов ежедневно, говорится в исследовании Hi-Tech Mail.ru (проект VK). "Выяснилось, что чаще всего (39% ответов) россияне проводят в интернете от 3 до 5 часов в день… Каждый третий (31%) россиянин проводит в интернете от 5 до 10 часов. Еще 17% респондентов заявили, что используют интернет для рабочих и личных целей суммарно не менее 10 часов в день", - сказано в исследовании. Меньше двух часов в день в сети проводят только 13% россиян. Как выяснили аналитики, мужчины проводят в интернете больше времени, чем женщины. Чаще всего люди заходят в интернет по работе или для того, чтобы почитать новости. Еще один сценарий, который находится на третьем месте по популярности, - просмотр контента в медиа и социальных сетях. Топ-5 замыкают игры и онлайн-общение. "Самыми удобными устройствами для выхода в интернет остаются компьютеры и ноутбуки. Ими чаще всего пользуются 65% россиян. Еще 33% предпочитают в первую очередь смартфон. Лишь 2% респондентов как основной девайс используют планшет", - рассказали аналитики.

https://1prime.ru/20240407/ayti-847152985.html

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интернет, россияне