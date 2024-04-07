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Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете
Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете - 07.04.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете
Почти 40% россиян проводят в интернете от 3 до 5 часов в день, каждый третий - от 5 до 10 часов в день, а каждый шестой - 10 и более часов ежедневно, говорится... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T13:08+0300
2024-04-07T13:08+0300
интернет
россияне
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Почти 40% россиян проводят в интернете от 3 до 5 часов в день, каждый третий - от 5 до 10 часов в день, а каждый шестой - 10 и более часов ежедневно, говорится в исследовании Hi-Tech Mail.ru (проект VK). "Выяснилось, что чаще всего (39% ответов) россияне проводят в интернете от 3 до 5 часов в день… Каждый третий (31%) россиянин проводит в интернете от 5 до 10 часов. Еще 17% респондентов заявили, что используют интернет для рабочих и личных целей суммарно не менее 10 часов в день", - сказано в исследовании. Меньше двух часов в день в сети проводят только 13% россиян. Как выяснили аналитики, мужчины проводят в интернете больше времени, чем женщины. Чаще всего люди заходят в интернет по работе или для того, чтобы почитать новости. Еще один сценарий, который находится на третьем месте по популярности, - просмотр контента в медиа и социальных сетях. Топ-5 замыкают игры и онлайн-общение. "Самыми удобными устройствами для выхода в интернет остаются компьютеры и ноутбуки. Ими чаще всего пользуются 65% россиян. Еще 33% предпочитают в первую очередь смартфон. Лишь 2% респондентов как основной девайс используют планшет", - рассказали аналитики.
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интернет, россияне
интернет, россияне
13:08 07.04.2024
 
Стало известно, сколько времени ежедневно проводят россияне в интернете

Hi-Tech Mail.ru: каждый третий россиянин проводит в интернете пять-десять часов в день

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк#Работа за компьютером
#Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Почти 40% россиян проводят в интернете от 3 до 5 часов в день, каждый третий - от 5 до 10 часов в день, а каждый шестой - 10 и более часов ежедневно, говорится в исследовании Hi-Tech Mail.ru (проект VK).
"Выяснилось, что чаще всего (39% ответов) россияне проводят в интернете от 3 до 5 часов в день… Каждый третий (31%) россиянин проводит в интернете от 5 до 10 часов. Еще 17% респондентов заявили, что используют интернет для рабочих и личных целей суммарно не менее 10 часов в день", - сказано в исследовании.
Меньше двух часов в день в сети проводят только 13% россиян. Как выяснили аналитики, мужчины проводят в интернете больше времени, чем женщины.
Чаще всего люди заходят в интернет по работе или для того, чтобы почитать новости. Еще один сценарий, который находится на третьем месте по популярности, - просмотр контента в медиа и социальных сетях. Топ-5 замыкают игры и онлайн-общение.
"Самыми удобными устройствами для выхода в интернет остаются компьютеры и ноутбуки. Ими чаще всего пользуются 65% россиян. Еще 33% предпочитают в первую очередь смартфон. Лишь 2% респондентов как основной девайс используют планшет", - рассказали аналитики.
IT-специалист - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
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