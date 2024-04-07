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В России существенно вырос выпуск ракет комплекса "Искандер-М" - 07.04.2024, ПРАЙМ
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В России существенно вырос выпуск ракет комплекса "Искандер-М"
В России существенно вырос выпуск ракет комплекса "Искандер-М" - 07.04.2024, ПРАЙМ
В России существенно вырос выпуск ракет комплекса "Искандер-М"
Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) существенно увеличило выпуск ракет комплекса "Искандер-М" в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:20+0300
2024-04-07T11:35+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) существенно увеличило выпуск ракет комплекса "Искандер-М" в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин. "Ракеты выпускаются в количествах намного больших, чем выпускались в прошлые годы", — ответил он в эфире программы "Военная приемка", отвечая на соответствующий вопрос.Генеральный директор входящего в "Ростех" НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев сообщил, что ракеты для "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО и их точность поражения целей была увеличена. "Комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО", - отметил Рязанцев в программе "Военная приемка", говоря об аэробаллистической ракете 9М723 "Искандера-М". "Именно так", — добавил он, отвечая на вопрос ведущего — идет ли речь о повышении точности ракеты.КБМ входит в НПО "Высокоточные комплексы".
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ракеты, вооружение
Вооружения, ракеты, вооружение
11:20 07.04.2024 (обновлено: 11:35 07.04.2024)
 
В России существенно вырос выпуск ракет комплекса "Искандер-М"

КБМ существенно нарастило выпуск ракет комплекса "Искандер-М" в рамках СВО

© РИА Новости . Константин Морозов | Перейти в медиабанкТактико-специальное учение ОТРК "Искандер-М"
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Константин Морозов
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) существенно увеличило выпуск ракет комплекса "Искандер-М" в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.
"Ракеты выпускаются в количествах намного больших, чем выпускались в прошлые годы", — ответил он в эфире программы "Военная приемка", отвечая на соответствующий вопрос.
Генеральный директор входящего в "Ростех" НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев сообщил, что ракеты для "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО и их точность поражения целей была увеличена.
"Комплекс был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО", - отметил Рязанцев в программе "Военная приемка", говоря об аэробаллистической ракете 9М723 "Искандера-М". "Именно так", — добавил он, отвечая на вопрос ведущего — идет ли речь о повышении точности ракеты.
КБМ входит в НПО "Высокоточные комплексы".
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