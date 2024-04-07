https://1prime.ru/20240407/khleb-847157196.html
В магазинах Орска скупают воду и хлеб, сообщили СМИ
В магазинах Орска скупают воду и хлеб, сообщили СМИ - 07.04.2024, ПРАЙМ
В магазинах Орска скупают воду и хлеб, сообщили СМИ
В магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в оренбургском Орске на фоне паводка скупили всю питьевую воду и хлеб. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T16:00+0300
2024-04-07T16:00+0300
2024-04-07T16:00+0300
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ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - ПРАЙМ. В магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в оренбургском Орске на фоне паводка скупили всю питьевую воду и хлеб. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По его словам, из напитков на полках магазинов остаются только соки, газировка и молоко. В воскресенье ресторан Rostic's в Орске перестал продавать напитки из-за плохого качества воды. В заведении также рассказали, что не продаются все блюда из мяса, так как для их приготовления необходима чистая вода. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв защищавшей Орск от реки Урал дамбы. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
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оренбургская область, хлеб, вода
Происшествия, Оренбургская область, хлеб, вода
В магазинах Орска скупают воду и хлеб, сообщили СМИ
РИА Новости: в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в Орске скупили всю питьевую воду и хлеб
ОРСК (Оренбургская обл.), 7 апр - ПРАЙМ. В магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в оренбургском Орске на фоне паводка скупили всю питьевую воду и хлеб. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По его словам, из напитков на полках магазинов остаются только соки, газировка и молоко.
В воскресенье ресторан Rostic's в Орске перестал продавать напитки из-за плохого качества воды. В заведении также рассказали, что не продаются все блюда из мяса, так как для их приготовления необходима чистая вода.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв защищавшей Орск от реки Урал дамбы. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
В Оренбургской области назвали сумму ущерба агропромышленному комплексу