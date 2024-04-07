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Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США
Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США - 07.04.2024, ПРАЙМ
Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США
Укрепление торгово-экономического сотрудничества между КНР и Соединенными Штатами имеет важное значение для развития двух стран, а также для роста мировой... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T12:52+0300
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2024-04-07T12:52+0300
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ПЕКИН, 7 апр - ПРАЙМ. Укрепление торгово-экономического сотрудничества между КНР и Соединенными Штатами имеет важное значение для развития двух стран, а также для роста мировой экономики, заявил премьер китайского Госсовета Ли Цян. В воскресенье, 7 апреля, глава правительства КНР встретился в Доме народных собраний в Пекине с находящейся в Китае с визитом министром финансов США Джанет Йеллен. "Китай и США в настоящее время являются двумя крупнейшими экономиками мира, их экономические интересы глубоко переплетены, укрепление торгово-экономического сотрудничества имеет важное значение для развития каждой из двух стран и роста мировой экономики", - сказал премьер Госсовета. Ли Цян выразил надежду, что обе страны смогут быть партнерами, а не противниками. По его словам, он рассчитывает, что Китай и Соединенные Штаты будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
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Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США
Премьер КНР: укрепление сотрудничества Китая и США важно для роста мировой экономики
ПЕКИН, 7 апр - ПРАЙМ. Укрепление торгово-экономического сотрудничества между КНР и Соединенными Штатами имеет важное значение для развития двух стран, а также для роста мировой экономики, заявил премьер китайского Госсовета Ли Цян.
В воскресенье, 7 апреля, глава правительства КНР встретился в Доме народных собраний в Пекине с находящейся в Китае с визитом министром финансов США Джанет Йеллен.
"Китай и США в настоящее время являются двумя крупнейшими экономиками мира, их экономические интересы глубоко переплетены, укрепление торгово-экономического сотрудничества имеет важное значение для развития каждой из двух стран и роста мировой экономики", - сказал премьер Госсовета.
Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты
Ли Цян выразил надежду, что обе страны смогут быть партнерами, а не противниками. По его словам, он рассчитывает, что Китай и Соединенные Штаты будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.