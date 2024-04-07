Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240407/kitay-847154119.html
Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США
Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США - 07.04.2024, ПРАЙМ
Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США
Укрепление торгово-экономического сотрудничества между КНР и Соединенными Штатами имеет важное значение для развития двух стран, а также для роста мировой... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T12:52+0300
2024-04-07T12:52+0300
экономика
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/50/842085094_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_28ccdfa43943243853d0fbf5c6ebf83c.jpg
ПЕКИН, 7 апр - ПРАЙМ. Укрепление торгово-экономического сотрудничества между КНР и Соединенными Штатами имеет важное значение для развития двух стран, а также для роста мировой экономики, заявил премьер китайского Госсовета Ли Цян. В воскресенье, 7 апреля, глава правительства КНР встретился в Доме народных собраний в Пекине с находящейся в Китае с визитом министром финансов США Джанет Йеллен. "Китай и США в настоящее время являются двумя крупнейшими экономиками мира, их экономические интересы глубоко переплетены, укрепление торгово-экономического сотрудничества имеет важное значение для развития каждой из двух стран и роста мировой экономики", - сказал премьер Госсовета. Ли Цян выразил надежду, что обе страны смогут быть партнерами, а не противниками. По его словам, он рассчитывает, что Китай и Соединенные Штаты будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
https://1prime.ru/20240405/chipy-847100966.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/50/842085094_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5d8224839fb91ef143603867877ef18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша
Экономика, КИТАЙ, США
12:52 07.04.2024
 
Премьер КНР указал на важность укрепления сотрудничества Китая и США

Премьер КНР: укрепление сотрудничества Китая и США важно для роста мировой экономики

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики (Госсовета КНР) Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики (Госсовета КНР) Ли Цян - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 7 апр - ПРАЙМ. Укрепление торгово-экономического сотрудничества между КНР и Соединенными Штатами имеет важное значение для развития двух стран, а также для роста мировой экономики, заявил премьер китайского Госсовета Ли Цян.
В воскресенье, 7 апреля, глава правительства КНР встретился в Доме народных собраний в Пекине с находящейся в Китае с визитом министром финансов США Джанет Йеллен.
"Китай и США в настоящее время являются двумя крупнейшими экономиками мира, их экономические интересы глубоко переплетены, укрепление торгово-экономического сотрудничества имеет важное значение для развития каждой из двух стран и роста мировой экономики", - сказал премьер Госсовета.
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Борьба за мировой рынок. Война между США и Китаем набирает обороты
5 апреля, 10:12
Ли Цян выразил надежду, что обе страны смогут быть партнерами, а не противниками. По его словам, он рассчитывает, что Китай и Соединенные Штаты будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
 
ЭкономикаКИТАЙСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала