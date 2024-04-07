https://1prime.ru/20240407/krokus-847162655.html

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора - 07.04.2024, ПРАЙМ

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора

Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" на допросе назвали имя "координатора", который обозначил место атаки и пути отхода к границе с Украиной. Кадры... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T23:51+0300

2024-04-07T23:51+0300

2024-04-07T23:51+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

теракт

допрос

терроризм

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" на допросе назвали имя "координатора", который обозначил место атаки и пути отхода к границе с Украиной. Кадры допроса были опубликованы Первым каналом.Силовики на допросе выяснили имя "координатора" теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске: четверо обвиняемых в теракте в своих показаниях заявили, что его зовут Сайфулло. "Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут", — сказал один из обвиняемых в ходе допроса. 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Четыре человека ворвались в зал, стреляли в людей и бросали дымовые шашки, после чего скрылись с места происшествия. Позже президенту России Владимиру Путину доложили, что всех участников теракта удалось задержать.По последним данным, погибли 145 человек. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). 4 апреля ФСБ сообщила, что силовики задержали в москве, Омске и екатеринбурге еще троих выходцев из Центральной Азии, причастных к теракту. По данным службы, один из задержанных занимался вербовкой соучастников и финансированием исполнителей теракта, а двое других — переводом средств на покупку оружия.

https://1prime.ru/20240406/terakt-v-krokuse-847141224.html

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россия, крокус сити холл, теракт, допрос, терроризм