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Россиянам рассказали, на сколько дешевле приготовить кулич дома, чем купить

Россиянам рассказали, на сколько дешевле приготовить кулич дома, чем купить - 07.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, на сколько дешевле приготовить кулич дома, чем купить

Россиянам в этом году выгоднее приготовить кулич на Пасху самим, а не покупать его в магазине - это будет почти вдвое дешевле, подсчитали для РИА Новости... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T10:19+0300

2024-04-07T10:19+0300

2024-04-07T10:19+0300

экономика

пасха

куличи

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россиянам в этом году выгоднее приготовить кулич на Пасху самим, а не покупать его в магазине - это будет почти вдвое дешевле, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Пакет", запущенного Х5 Group. По данным экспертов, стоимость ингредиентов для одного кулича среднего размера сейчас составляет порядка 184 рублей. Среди них: 200 миллилитров молока (средняя стоимость - 17 рублей), 600 грамм муки (37 рублей), 50 грамм сливочного масла (50 рублей), 3 грамма сухих дрожжей (7 рублей), 3,5 куриных яйца (42 рубля), 180 грамм сахара (15 рублей) и 50 грамм изюма (16 рублей). При этом в магазинах цены на готовые изделия начинаются от 350 рублей, а в ресторанах от 850 рублей. "Самостоятельное приготовление кулича обойдется практически вдвое дешевле покупного изделия", - резюмировали аналитики. А относительно ресторанного варианта - в 4,6 раза дешевле. В России 18 марта начался пост. С учетом Страстной недели перед главным христианским праздником Воскресения Христовым, Пасхой (в этом году Пасха 5 мая) верующие будут поститься по 4 мая.

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пасха, куличи