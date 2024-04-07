Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, на сколько дешевле приготовить кулич дома, чем купить - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240407/kulich-847150785.html
Россиянам рассказали, на сколько дешевле приготовить кулич дома, чем купить
Россиянам рассказали, на сколько дешевле приготовить кулич дома, чем купить - 07.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, на сколько дешевле приготовить кулич дома, чем купить
Россиянам в этом году выгоднее приготовить кулич на Пасху самим, а не покупать его в магазине - это будет почти вдвое дешевле, подсчитали для РИА Новости... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T10:19+0300
2024-04-07T10:19+0300
экономика
пасха
куличи
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/28/840362829_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_f5306f3c7b95a1a2e2a7159730bfefff.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россиянам в этом году выгоднее приготовить кулич на Пасху самим, а не покупать его в магазине - это будет почти вдвое дешевле, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Пакет", запущенного Х5 Group. По данным экспертов, стоимость ингредиентов для одного кулича среднего размера сейчас составляет порядка 184 рублей. Среди них: 200 миллилитров молока (средняя стоимость - 17 рублей), 600 грамм муки (37 рублей), 50 грамм сливочного масла (50 рублей), 3 грамма сухих дрожжей (7 рублей), 3,5 куриных яйца (42 рубля), 180 грамм сахара (15 рублей) и 50 грамм изюма (16 рублей). При этом в магазинах цены на готовые изделия начинаются от 350 рублей, а в ресторанах от 850 рублей. "Самостоятельное приготовление кулича обойдется практически вдвое дешевле покупного изделия", - резюмировали аналитики. А относительно ресторанного варианта - в 4,6 раза дешевле. В России 18 марта начался пост. С учетом Страстной недели перед главным христианским праздником Воскресения Христовым, Пасхой (в этом году Пасха 5 мая) верующие будут поститься по 4 мая.
https://1prime.ru/20240407/yaytsa-847149189.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84036/28/840362829_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_51ed24b89cf9a51fc6013f3df1803031.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пасха, куличи
Экономика, Пасха, куличи
10:19 07.04.2024
 
Россиянам рассказали, на сколько дешевле приготовить кулич дома, чем купить

"Пакет": приготовить кулич дома в этом году будет почти вдвое дешевле, чем купить

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПодготовка к празднованию Пасхи
Подготовка к празднованию Пасхи - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россиянам в этом году выгоднее приготовить кулич на Пасху самим, а не покупать его в магазине - это будет почти вдвое дешевле, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Пакет", запущенного Х5 Group.
По данным экспертов, стоимость ингредиентов для одного кулича среднего размера сейчас составляет порядка 184 рублей. Среди них: 200 миллилитров молока (средняя стоимость - 17 рублей), 600 грамм муки (37 рублей), 50 грамм сливочного масла (50 рублей), 3 грамма сухих дрожжей (7 рублей), 3,5 куриных яйца (42 рубля), 180 грамм сахара (15 рублей) и 50 грамм изюма (16 рублей).
При этом в магазинах цены на готовые изделия начинаются от 350 рублей, а в ресторанах от 850 рублей. "Самостоятельное приготовление кулича обойдется практически вдвое дешевле покупного изделия", - резюмировали аналитики. А относительно ресторанного варианта - в 4,6 раза дешевле.
В России 18 марта начался пост. С учетом Страстной недели перед главным христианским праздником Воскресения Христовым, Пасхой (в этом году Пасха 5 мая) верующие будут поститься по 4 мая.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
СМИ оценили ассортимент белорусских яиц в России
09:28
 
ЭкономикаПасхакуличи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала