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Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ
Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС
ВСУ произвели атаку на купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Объект не получил критических повреждений, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T16:06+0300
2024-04-07T16:26+0300
происшествия
запорожская аэс
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. ВСУ произвели атаку на купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Объект не получил критических повреждений, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба станции. "Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано" , — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.Отмечается, что радиационный фон после атаки не превышает естественных значений."Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", — говорится в сообщении.По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, атака была произведена с помощью дрона."Атака совершена дроном. Серьезных повреждений взрывом куполу не нанесено", —сказала она.Шестой энергоблок сейчас находится в режиме "холодного останова", добавила она. Это означает, что, как и другие блоки, 6-й энергоблок сейчас не вырабатывает электроэнергии. Кроме шестого блока, в "холодном останове" находятся блоки номер 1, 2 и 5. Третий блок сейчас в режиме "останов для ремонта", а четвертый — в режиме "горячий останов" для выработки пара.В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) позднее сообщили, что его эксперты проинформированы об атаке. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Об этом говорится на странице МАГАТЭ в соцсети Х."Эксперты МАГАТЭ проинформированы представителями ЗАЭС о детонации беспилотника на объекте. Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ", — сказано в заявлении агентства."Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность", — процитировало агентство слова Гросси.
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запорожская аэс, всу
Происшествия, Запорожская АЭС, ВСУ
16:06 07.04.2024 (обновлено: 16:26 07.04.2024)
 
Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС

ЗАЭС: украинские войска атаковали купол шестого энергоблока станции

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - ПРАЙМ. ВСУ произвели атаку на купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Объект не получил критических повреждений, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба станции.
"Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано" , — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Отмечается, что радиационный фон после атаки не превышает естественных значений.
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", — говорится в сообщении.
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По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, атака была произведена с помощью дрона.
"Атака совершена дроном. Серьезных повреждений взрывом куполу не нанесено", —сказала она.
Шестой энергоблок сейчас находится в режиме "холодного останова", добавила она. Это означает, что, как и другие блоки, 6-й энергоблок сейчас не вырабатывает электроэнергии. Кроме шестого блока, в "холодном останове" находятся блоки номер 1, 2 и 5. Третий блок сейчас в режиме "останов для ремонта", а четвертый — в режиме "горячий останов" для выработки пара.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) позднее сообщили, что его эксперты проинформированы об атаке. Глава агентства Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, ставящих под угрозу безопасность станции. Об этом говорится на странице МАГАТЭ в соцсети Х.
"Эксперты МАГАТЭ проинформированы представителями ЗАЭС о детонации беспилотника на объекте. Эта детонация соответствует наблюдениям МАГАТЭ", — сказано в заявлении агентства.
"Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность", — процитировало агентство слова Гросси.
 
ПроисшествияЗапорожская АЭСВСУ
 
 
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