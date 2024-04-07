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Куренков направился в Оренбургскую область

Куренков направился в Оренбургскую область - 07.04.2024, ПРАЙМ

Куренков направился в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел по поручению президента России Владимира Путина в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба ведомства. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T05:32+0300

2024-04-07T05:32+0300

2024-04-07T05:32+0300

происшествия

оренбургская область

мчс россии

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел по поручению президента России Владимира Путина в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба ведомства.На месте министр организует работы по ликвидации последствий паводка и посетит наиболее пострадавший от подтопления город Орск.Там он проконтролирует работу по оказанию помощи людям. Министр выработает дальнейшие меры, направленные на ликвидацию последствий стихии и координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Куренко ранее распорядился своевременно усилить группировку спасателей, оперативно перемещать силы и средства в наиболее сложные районы, а также оказывать населению всестороннюю помощь.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, попавших в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.

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оренбургская область

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оренбургская область, мчс россии