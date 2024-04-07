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Куренков направился в Оренбургскую область
Куренков направился в Оренбургскую область - 07.04.2024, ПРАЙМ
Куренков направился в Оренбургскую область
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел по поручению президента России Владимира Путина в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба ведомства. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T05:32+0300
2024-04-07T05:32+0300
2024-04-07T05:32+0300
происшествия
оренбургская область
мчс россии
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел по поручению президента России Владимира Путина в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба ведомства.На месте министр организует работы по ликвидации последствий паводка и посетит наиболее пострадавший от подтопления город Орск.Там он проконтролирует работу по оказанию помощи людям. Министр выработает дальнейшие меры, направленные на ликвидацию последствий стихии и координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Куренко ранее распорядился своевременно усилить группировку спасателей, оперативно перемещать силы и средства в наиболее сложные районы, а также оказывать населению всестороннюю помощь.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, попавших в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
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оренбургская область, мчс россии
Происшествия, Оренбургская область, МЧС России
Куренков направился в Оренбургскую область
Глава МЧС Куренков по поручению Путина вылетел в Оренбургскую область
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел по поручению президента России Владимира Путина в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба ведомства.
На месте министр организует работы по ликвидации последствий паводка и посетит наиболее пострадавший от подтопления город Орск.
Там он проконтролирует работу по оказанию помощи людям. Министр выработает дальнейшие меры, направленные на ликвидацию последствий стихии и координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
В Орске дамбу подмыло еще на одном участке
Куренко ранее распорядился своевременно усилить группировку спасателей, оперативно перемещать силы и средства в наиболее сложные районы, а также оказывать населению всестороннюю помощь.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, попавших в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.