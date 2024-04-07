https://1prime.ru/20240407/kurenkov-847153469.html

Куренков призвал не допустить повышения цен на продукты в зоне ЧС

Куренков призвал не допустить повышения цен на продукты в зоне ЧС - 07.04.2024, ПРАЙМ

Куренков призвал не допустить повышения цен на продукты в зоне ЧС

Глава МЧС России Александр Куренков в связи с тяжелой паводковой ситуацией в Оренбургской области предложил ввести временный запрет на реализацию алкоголя в... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T12:30+0300

2024-04-07T12:30+0300

2024-04-07T12:30+0300

происшествия

мчс россии

оренбургская область

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ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков в связи с тяжелой паводковой ситуацией в Оренбургской области предложил ввести временный запрет на реализацию алкоголя в районах подтоплений, а также не допустить повышения цен на продовольствие. Такое заявление министр сделал в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации."Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы", - подчеркнул Куренков."Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя", - отметил глава ведомства.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Паводок в Оренбургской области признан ЧС федерального характера.

https://1prime.ru/20240407/situatsiya-847153265.html

оренбургская область

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мчс россии, оренбургская область