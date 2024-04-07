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Куренков призвал не допустить повышения цен на продукты в зоне ЧС
Куренков призвал не допустить повышения цен на продукты в зоне ЧС - 07.04.2024, ПРАЙМ
Куренков призвал не допустить повышения цен на продукты в зоне ЧС
Глава МЧС России Александр Куренков в связи с тяжелой паводковой ситуацией в Оренбургской области предложил ввести временный запрет на реализацию алкоголя в... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T12:30+0300
2024-04-07T12:30+0300
2024-04-07T12:30+0300
происшествия
мчс россии
оренбургская область
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ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков в связи с тяжелой паводковой ситуацией в Оренбургской области предложил ввести временный запрет на реализацию алкоголя в районах подтоплений, а также не допустить повышения цен на продовольствие. Такое заявление министр сделал в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации."Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы", - подчеркнул Куренков."Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя", - отметил глава ведомства.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.Паводок в Оренбургской области признан ЧС федерального характера.
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мчс россии, оренбургская область
Происшествия, МЧС России, Оренбургская область
Куренков призвал не допустить повышения цен на продукты в зоне ЧС
МЧС: важно не допустить рост цен на продукты в районах подтоплений Оренбургской области
ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков в связи с тяжелой паводковой ситуацией в Оренбургской области предложил ввести временный запрет на реализацию алкоголя в районах подтоплений, а также не допустить повышения цен на продовольствие.
Такое заявление министр сделал в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.
"Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы", - подчеркнул Куренков.
Глава МЧС назвал ситуацию с наводнением в Орске критической
"Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя", - отметил глава ведомства.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
Паводок в Оренбургской области признан ЧС федерального характера.