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МЧС готовится к приходу паводков в Курганскую область - 07.04.2024, ПРАЙМ
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МЧС готовится к приходу паводков в Курганскую область
МЧС готовится к приходу паводков в Курганскую область - 07.04.2024, ПРАЙМ
МЧС готовится к приходу паводков в Курганскую область
Зона затопления может затронуть шесть муниципалитетов Курганской области, спасатели приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T17:59+0300
2024-04-07T17:59+0300
происшествия
курганская область
наводнение
мчс
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Зона затопления может затронуть шесть муниципалитетов Курганской области, спасатели приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. "Готовятся (спасатели — ред.) к приходу паводка в Курганской области. В зону возможного затопления попадают шесть муниципальных округов, в том числе областной центр, 62 населенных пункта с населением свыше 18 тысяч человек", — заявили в МЧС. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности. С 7 апреля силы и средства ГУ МЧС России по Курганской области работают в режиме ЧС. Все силы и средства сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, в числе которых эвакуации населения. Ранее пресс-служба горадминистрации Кургана сообщила, что власти подготовили пункты временного размещения для жителей территорий, где в ближайшее время возможны затопления. В пресс-службе добавили, что, по уточненным данным минприроды, на территории города Кургана вода придет не позднее 10-12 апреля. По данным региональных властей, есть риск перелива реки Тобол через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное. Могут быть отрезаны от окружного центра Бугровое, Прорывное, Озерное, Ретуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное. В регионе ведется превентивная эвакуация некоторых населенных пунктов в двух округах - Притобольном и Звериноголовском.В МЧС также отметили, что паводки продолжают воздействовать на 39 регионов РФ. Ведомство призвало население заранее эвакуироваться из районов, подверженных угрозе наводнения. "В настоящее время паводки продолжают оказывать воздействие на 39 регионов Российской Федерации. Остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов", — сказано в релизе ведомства. По данным МЧС, наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области: спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов в Орске. Продолжаются превентивные мероприятия на территориях, подверженных угрозе затопления. Совершаются облеты участков, на основании полученных данных специалисты готовят возможные сценарии развития обстановки. "Более 100 человек и 30 единиц техники направлены на укрепление насыпной дамбы, защищающей село Илек от паводковой воды. &lt;...&gt; Работы ведутся уже несколько дней, от имеющихся на данный момент 8,5 метра дамбу достроят до 12. По расчетам, это позволит остановить воду и не дать пройти ей в населенный пункт", — сообщили в МЧС.
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курганская область, наводнение, мчс
Происшествия, Курганская область, наводнение, МЧС
17:59 07.04.2024
 
МЧС готовится к приходу паводков в Курганскую область

МЧС: в зону затопления могут попасть шесть муниципалитетов Курганской области

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМЧС РФ
МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Зона затопления может затронуть шесть муниципалитетов Курганской области, спасатели приведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
"Готовятся (спасатели — ред.) к приходу паводка в Курганской области. В зону возможного затопления попадают шесть муниципальных округов, в том числе областной центр, 62 населенных пункта с населением свыше 18 тысяч человек", — заявили в МЧС.
Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности. С 7 апреля силы и средства ГУ МЧС России по Курганской области работают в режиме ЧС. Все силы и средства сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, в числе которых эвакуации населения.
Ранее пресс-служба горадминистрации Кургана сообщила, что власти подготовили пункты временного размещения для жителей территорий, где в ближайшее время возможны затопления. В пресс-службе добавили, что, по уточненным данным минприроды, на территории города Кургана вода придет не позднее 10-12 апреля.
По данным региональных властей, есть риск перелива реки Тобол через автодорогу на подъезде к селу Звериноголовское со стороны села Прорывное. Могут быть отрезаны от окружного центра Бугровое, Прорывное, Озерное, Ретуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное. В регионе ведется превентивная эвакуация некоторых населенных пунктов в двух округах - Притобольном и Звериноголовском.
В МЧС также отметили, что паводки продолжают воздействовать на 39 регионов РФ. Ведомство призвало население заранее эвакуироваться из районов, подверженных угрозе наводнения.
"В настоящее время паводки продолжают оказывать воздействие на 39 регионов Российской Федерации. Остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов", — сказано в релизе ведомства.
По данным МЧС, наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области: спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов в Орске. Продолжаются превентивные мероприятия на территориях, подверженных угрозе затопления. Совершаются облеты участков, на основании полученных данных специалисты готовят возможные сценарии развития обстановки.
"Более 100 человек и 30 единиц техники направлены на укрепление насыпной дамбы, защищающей село Илек от паводковой воды. <...> Работы ведутся уже несколько дней, от имеющихся на данный момент 8,5 метра дамбу достроят до 12. По расчетам, это позволит остановить воду и не дать пройти ей в населенный пункт", — сообщили в МЧС.
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ПроисшествияКурганская областьнаводнениеМЧС
 
 
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