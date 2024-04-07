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Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию

Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию - 07.04.2024, ПРАЙМ

Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию

Фармкомпании Индии стали лидерами по поставкам лекарств в Россию в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T17:51+0300

2024-04-07T17:51+0300

2024-04-07T17:51+0300

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россия

индия

поставки

лекарства

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фармкомпании Индии стали лидерами по поставкам лекарств в Россию в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.В 2023 году на лекарственный рынок России поступило 293,9 миллиона упаковок индийских препаратов. Ранее в течение двух лет лидерство удерживала Германия, однако в прошлом году ввоз лекарств из ФРГ сократился на 19,2% до 238,7 миллиона упаковок.В пятерку лидеров также входят Франция (+7,6%, 149,3 миллиона упаковок), Венгрия (+11,6%, 112,5 миллиона) и Беларусь (+6,9%, 109,8 миллиона).Ранее генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что индийские фармкомпании производят качественные дженерики, способные полностью заместить европейские поставки. Тем не менее, импортозамещение — это длительный процесс, поэтому российские производители не могут наладить выпуск всех лекарств, которые раньше поставлял Запад.

https://1prime.ru/20240325/indiya-846675658.html

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россия, индия, поставки, лекарства, зарубежные лекарства