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Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию
Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию - 07.04.2024, ПРАЙМ
Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию
Фармкомпании Индии стали лидерами по поставкам лекарств в Россию в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T17:51+0300
2024-04-07T17:51+0300
2024-04-07T17:51+0300
экономика
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фармкомпании Индии стали лидерами по поставкам лекарств в Россию в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.В 2023 году на лекарственный рынок России поступило 293,9 миллиона упаковок индийских препаратов. Ранее в течение двух лет лидерство удерживала Германия, однако в прошлом году ввоз лекарств из ФРГ сократился на 19,2% до 238,7 миллиона упаковок.В пятерку лидеров также входят Франция (+7,6%, 149,3 миллиона упаковок), Венгрия (+11,6%, 112,5 миллиона) и Беларусь (+6,9%, 109,8 миллиона).Ранее генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что индийские фармкомпании производят качественные дженерики, способные полностью заместить европейские поставки. Тем не менее, импортозамещение — это длительный процесс, поэтому российские производители не могут наладить выпуск всех лекарств, которые раньше поставлял Запад.
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россия, индия, поставки, лекарства, зарубежные лекарства
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, поставки, лекарства, зарубежные лекарства
Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию
Индийские фармкомпании стали лидерами по поставкам лекарств в Россию
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ.
Фармкомпании Индии стали лидерами по поставкам лекарств в Россию в 2023 году, пишет РБК
со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.
В 2023 году на лекарственный рынок России поступило 293,9 миллиона упаковок индийских препаратов. Ранее в течение двух лет лидерство удерживала Германия, однако в прошлом году ввоз лекарств из ФРГ сократился на 19,2% до 238,7 миллиона упаковок.
В пятерку лидеров также входят Франция (+7,6%, 149,3 миллиона упаковок), Венгрия (+11,6%, 112,5 миллиона) и Беларусь (+6,9%, 109,8 миллиона).
Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию
Ранее генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что индийские фармкомпании производят качественные дженерики, способные полностью заместить европейские поставки. Тем не менее, импортозамещение — это длительный процесс, поэтому российские производители не могут наладить выпуск всех лекарств, которые раньше поставлял Запад.