Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240407/lekarstva-847158653.html
Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию
Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию - 07.04.2024, ПРАЙМ
Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию
Фармкомпании Индии стали лидерами по поставкам лекарств в Россию в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T17:51+0300
2024-04-07T17:51+0300
экономика
россия
индия
поставки
лекарства
зарубежные лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/35/827763514_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95e5480d2b8180ea27b43b9b3d777688.jpg
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фармкомпании Индии стали лидерами по поставкам лекарств в Россию в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.В 2023 году на лекарственный рынок России поступило 293,9 миллиона упаковок индийских препаратов. Ранее в течение двух лет лидерство удерживала Германия, однако в прошлом году ввоз лекарств из ФРГ сократился на 19,2% до 238,7 миллиона упаковок.В пятерку лидеров также входят Франция (+7,6%, 149,3 миллиона упаковок), Венгрия (+11,6%, 112,5 миллиона) и Беларусь (+6,9%, 109,8 миллиона).Ранее генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что индийские фармкомпании производят качественные дженерики, способные полностью заместить европейские поставки. Тем не менее, импортозамещение — это длительный процесс, поэтому российские производители не могут наладить выпуск всех лекарств, которые раньше поставлял Запад.
https://1prime.ru/20240325/indiya-846675658.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/35/827763514_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_da24ac0d2fad355d810aab28757db75e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, поставки, лекарства, зарубежные лекарства
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, поставки, лекарства, зарубежные лекарства
17:51 07.04.2024
 
Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию

Индийские фармкомпании стали лидерами по поставкам лекарств в Россию

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк!Фармацевтическое производство
!Фармацевтическое производство - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Фармкомпании Индии стали лидерами по поставкам лекарств в Россию в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma.
В 2023 году на лекарственный рынок России поступило 293,9 миллиона упаковок индийских препаратов. Ранее в течение двух лет лидерство удерживала Германия, однако в прошлом году ввоз лекарств из ФРГ сократился на 19,2% до 238,7 миллиона упаковок.
В пятерку лидеров также входят Франция (+7,6%, 149,3 миллиона упаковок), Венгрия (+11,6%, 112,5 миллиона) и Беларусь (+6,9%, 109,8 миллиона).
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Стали известны крупнейшие поставщики лекарств в Россию
25 марта, 11:56
Ранее генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что индийские фармкомпании производят качественные дженерики, способные полностью заместить европейские поставки. Тем не менее, импортозамещение — это длительный процесс, поэтому российские производители не могут наладить выпуск всех лекарств, которые раньше поставлял Запад.
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯпоставкилекарствазарубежные лекарства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала