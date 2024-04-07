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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда - 07.04.2024, ПРАЙМ
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Соответствующий указ главы государства размещен... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T10:11+0300
2024-04-07T10:11+0300
2024-04-07T10:21+0300
совет федерации
владимир путин
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.В воскресенье, 7 апреля, Валентина Матвиенко отмечает 75-летие."За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне - председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - говорится в документе.
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совет федерации, владимир путин, валентина матвиенко
Совет Федерации, Владимир Путин, Валентина Матвиенко
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Путин присвоил председателю Совета Федерации Матвиенко звание Героя Труда
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В воскресенье, 7 апреля, Валентина Матвиенко отмечает 75-летие.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне - председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - говорится в документе.