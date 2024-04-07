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Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах

Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах - 07.04.2024, ПРАЙМ

Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах

Переписка в мессенджерах хранится на серверах разработчиков приложений минимум полгода и может быть передана правоохранительным органам для предотвращения... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T02:02+0300

2024-04-07T02:02+0300

2024-04-07T02:02+0300

мессенджеры

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Переписка в мессенджерах хранится на серверах разработчиков приложений минимум полгода и может быть передана правоохранительным органам для предотвращения серьезных преступлений. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Мессенджеры — это сложные системы, хранящие на своих серверах огромные объемы информации. Разработчики этих программ постоянно мониторят систему, чтобы заблаговременно выявить узкие места, предотвратить хакерские атаки и увеличить скорость мессенджеров в моменты пиковой нагрузки. Но вопросы бесперебойности функционирования - не единственная причина, по которой коммуникационному софту приходится длительно хранить переписку.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“В условиях СВО различные криминальные группы проявляют повышенную активность в мессенджерах. Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных”, - утверждает специалист.Самая сложная задача - создание алгоритма, способного обнаружить преступника, не нарушая право на конфиденциальность переписки законопослушных граждан. Для этого применяют системы искусственного интеллекта или машинного обучения.По словам Мясоедова, переписка, хранящаяся в системе, подвергается выборочному, а иногда полному, но обезличенному анализу. “Если в ней находят указание на подготовку возможного правонарушения, чат помечается, и вопрос передается команде системных инженеров”, - объясняет эксперт.В борьбе с терроризмом правоохранительные органы и разработчики известных программ - однозначно единомышленники. “Поэтому мессенджеры идут навстречу силовым структурам и как минимум блокируют чаты, где ведется подготовка преступлений, а как максимум - предоставляют к ним доступ”, - говорит Мясоедов.Для получения доступа к чатам нужно, чтобы переписка хранилась на серверах минимум полгода. Иначе информация “может оказаться нерелевантной”. Существуют и нормативные акты, регламентирующие хранение данных. Например, на территории РФ компаниям-разработчикам предписано ежегодно увеличивать емкости “технических средств накопления информации”.Вместе с тем, как полагает эксперт, подобные технические нюансы не должны беспокоить рядовых граждан. Программная архитектура мессенджеров построена так, что отдельный сотрудник не может компрометировать переписку.“Доступ к ней возможно получить только в исключительных случаях по коллегиальному решению руководящего состава. Для сохранения баланса между безопасностью и конфиденциальностью компании идут на такие меры редко”, - заключил специалист.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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