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Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах
Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах - 07.04.2024, ПРАЙМ
Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах
Переписка в мессенджерах хранится на серверах разработчиков приложений минимум полгода и может быть передана правоохранительным органам для предотвращения... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T02:02+0300
2024-04-07T02:02+0300
2024-04-07T02:02+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Переписка в мессенджерах хранится на серверах разработчиков приложений минимум полгода и может быть передана правоохранительным органам для предотвращения серьезных преступлений. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Мессенджеры — это сложные системы, хранящие на своих серверах огромные объемы информации. Разработчики этих программ постоянно мониторят систему, чтобы заблаговременно выявить узкие места, предотвратить хакерские атаки и увеличить скорость мессенджеров в моменты пиковой нагрузки. Но вопросы бесперебойности функционирования - не единственная причина, по которой коммуникационному софту приходится длительно хранить переписку.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“В условиях СВО различные криминальные группы проявляют повышенную активность в мессенджерах. Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных”, - утверждает специалист.Самая сложная задача - создание алгоритма, способного обнаружить преступника, не нарушая право на конфиденциальность переписки законопослушных граждан. Для этого применяют системы искусственного интеллекта или машинного обучения.По словам Мясоедова, переписка, хранящаяся в системе, подвергается выборочному, а иногда полному, но обезличенному анализу. “Если в ней находят указание на подготовку возможного правонарушения, чат помечается, и вопрос передается команде системных инженеров”, - объясняет эксперт.В борьбе с терроризмом правоохранительные органы и разработчики известных программ - однозначно единомышленники. “Поэтому мессенджеры идут навстречу силовым структурам и как минимум блокируют чаты, где ведется подготовка преступлений, а как максимум - предоставляют к ним доступ”, - говорит Мясоедов.Для получения доступа к чатам нужно, чтобы переписка хранилась на серверах минимум полгода. Иначе информация “может оказаться нерелевантной”. Существуют и нормативные акты, регламентирующие хранение данных. Например, на территории РФ компаниям-разработчикам предписано ежегодно увеличивать емкости “технических средств накопления информации”.Вместе с тем, как полагает эксперт, подобные технические нюансы не должны беспокоить рядовых граждан. Программная архитектура мессенджеров построена так, что отдельный сотрудник не может компрометировать переписку.“Доступ к ней возможно получить только в исключительных случаях по коллегиальному решению руководящего состава. Для сохранения баланса между безопасностью и конфиденциальностью компании идут на такие меры редко”, - заключил специалист.
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мессенджеры, мессенджер telegram, электронная переписка, переписка, павел мясоедов, эксклюзив
мессенджеры, мессенджер Telegram, электронная переписка, переписка, Павел Мясоедов, Эксклюзив
Каждый чат анализируют. Сколько и зачем хранится переписка в мессенджерах
IT-эксперт Мясоедов: переписка в интернете хранится на серверах минимум полгода
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Переписка в мессенджерах хранится на серверах разработчиков приложений минимум полгода и может быть передана правоохранительным органам для предотвращения серьезных преступлений. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Мессенджеры — это сложные системы, хранящие на своих серверах огромные объемы информации. Разработчики этих программ постоянно мониторят систему, чтобы заблаговременно выявить узкие места, предотвратить хакерские атаки и увеличить скорость мессенджеров в моменты пиковой нагрузки. Но вопросы бесперебойности функционирования - не единственная причина, по которой коммуникационному софту приходится длительно хранить переписку.
“В условиях СВО различные криминальные группы проявляют повышенную активность в мессенджерах. Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных”, - утверждает специалист.
Самая сложная задача - создание алгоритма, способного обнаружить преступника, не нарушая право на конфиденциальность переписки законопослушных граждан. Для этого применяют системы искусственного интеллекта или машинного обучения.
По словам Мясоедова, переписка, хранящаяся в системе, подвергается выборочному, а иногда полному, но обезличенному анализу. “Если в ней находят указание на подготовку возможного правонарушения, чат помечается, и вопрос передается команде системных инженеров”, - объясняет эксперт.
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В борьбе с терроризмом правоохранительные органы и разработчики известных программ - однозначно единомышленники. “Поэтому мессенджеры идут навстречу силовым структурам и как минимум блокируют чаты, где ведется подготовка преступлений, а как максимум - предоставляют к ним доступ”, - говорит Мясоедов.
Для получения доступа к чатам нужно, чтобы переписка хранилась на серверах минимум полгода. Иначе информация “может оказаться нерелевантной”. Существуют и нормативные акты, регламентирующие хранение данных. Например, на территории РФ компаниям-разработчикам предписано ежегодно увеличивать емкости “технических средств накопления информации”.
Вместе с тем, как полагает эксперт, подобные технические нюансы не должны беспокоить рядовых граждан. Программная архитектура мессенджеров построена так, что отдельный сотрудник не может компрометировать переписку.
“Доступ к ней возможно получить только в исключительных случаях по коллегиальному решению руководящего состава. Для сохранения баланса между безопасностью и конфиденциальностью компании идут на такие меры редко”, - заключил специалист.
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