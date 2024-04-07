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"Легендарный истребитель". Живучесть МиГ-21 вызвала восхищение в США

"Легендарный истребитель". Живучесть МиГ-21 вызвала восхищение в США - 07.04.2024, ПРАЙМ

"Легендарный истребитель". Живучесть МиГ-21 вызвала восхищение в США

МиГ-21 - легендарный истребитель, разработанный в 1955 году, несмотря на свою простоту, оказался крайне эффективным, пишет Брэндон Вейхерт — аналитик... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T11:13+0300

2024-04-07T11:13+0300

2024-04-07T11:14+0300

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миг-21

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. МиГ-21 - легендарный истребитель, разработанный в 1955 году, несмотря на свою простоту, оказался крайне эффективным, пишет Брэндон Вейхерт — аналитик национальной безопасности The National Interest, экс-сотрудник конгресса и геополитический аналитик.Как отмечается, МиГ-21 служил более чем в 50 странах и был самым распространенным военным самолетом своей эпохи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсобенно его эффективность проявилась в войне во Вьетнаме, где самолет зарекомендовал себя грозным противником американских войск, напоминает Вейхерт.В качестве сильных сторон истребителя автор выделяет маневренность и скороподъемность, а также небольшое поперечное сечение, которое обеспечивает повышенную скрытность.Производство этих истребителей прекратилось в 1985 году, однако МиГ-21 продолжил свою легендарную службу, отмечается в публикации. Так, сербские ВВС использовали их во всех кровопролитных войнах на Балканах в 1990-е годы, а ВВС Индии эксплуатируют МиГ-21 непрерывно с 1965 года, хотя постепенно и отказываются от этих систем в пользу более современных."Лишь немногие военные самолеты могут похвастаться такой живучестью и такими заслугами (например, B-52 “Стратофортресс” ВВС США). МиГ-21 нельзя недооценивать или умалять его достоинств — у него слишком великий послужной список, который не вызывает ничего кроме уважения и восхищения", — делается вывод в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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миг-21, сша, вкс россии