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"Легендарный истребитель". Живучесть МиГ-21 вызвала восхищение в США - 07.04.2024, ПРАЙМ
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"Легендарный истребитель". Живучесть МиГ-21 вызвала восхищение в США
"Легендарный истребитель". Живучесть МиГ-21 вызвала восхищение в США - 07.04.2024, ПРАЙМ
"Легендарный истребитель". Живучесть МиГ-21 вызвала восхищение в США
МиГ-21 - легендарный истребитель, разработанный в 1955 году, несмотря на свою простоту, оказался крайне эффективным, пишет Брэндон Вейхерт — аналитик... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:13+0300
2024-04-07T11:14+0300
вооружения
миг-21
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. МиГ-21 - легендарный истребитель, разработанный в 1955 году, несмотря на свою простоту, оказался крайне эффективным, пишет Брэндон Вейхерт — аналитик национальной безопасности The National Interest, экс-сотрудник конгресса и геополитический аналитик.Как отмечается, МиГ-21 служил более чем в 50 странах и был самым распространенным военным самолетом своей эпохи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсобенно его эффективность проявилась в войне во Вьетнаме, где самолет зарекомендовал себя грозным противником американских войск, напоминает Вейхерт.В качестве сильных сторон истребителя автор выделяет маневренность и скороподъемность, а также небольшое поперечное сечение, которое обеспечивает повышенную скрытность.Производство этих истребителей прекратилось в 1985 году, однако МиГ-21 продолжил свою легендарную службу, отмечается в публикации. Так, сербские ВВС использовали их во всех кровопролитных войнах на Балканах в 1990-е годы, а ВВС Индии эксплуатируют МиГ-21 непрерывно с 1965 года, хотя постепенно и отказываются от этих систем в пользу более современных."Лишь немногие военные самолеты могут похвастаться такой живучестью и такими заслугами (например, B-52 “Стратофортресс” ВВС США). МиГ-21 нельзя недооценивать или умалять его достоинств — у него слишком великий послужной список, который не вызывает ничего кроме уважения и восхищения", — делается вывод в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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миг-21, сша, вкс россии
Вооружения, МиГ-21, США, ВКС России
11:13 07.04.2024 (обновлено: 11:14 07.04.2024)
 
"Легендарный истребитель". Живучесть МиГ-21 вызвала восхищение в США

NI: МиГ-21, несмотря на простоту, оказался крайне эффективным самолетом

© РИА Новости . Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанк*Сирийский летчик осматривает самолет МИГ-21 сирийских ВВС перед вылетом на авиабазе "Хама"
*Сирийский летчик осматривает самолет МИГ-21 сирийских ВВС перед вылетом на авиабазе Хама - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. МиГ-21 - легендарный истребитель, разработанный в 1955 году, несмотря на свою простоту, оказался крайне эффективным, пишет Брэндон Вейхерт — аналитик национальной безопасности The National Interest, экс-сотрудник конгресса и геополитический аналитик.
Как отмечается, МиГ-21 служил более чем в 50 странах и был самым распространенным военным самолетом своей эпохи.
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Особенно его эффективность проявилась в войне во Вьетнаме, где самолет зарекомендовал себя грозным противником американских войск, напоминает Вейхерт.
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В качестве сильных сторон истребителя автор выделяет маневренность и скороподъемность, а также небольшое поперечное сечение, которое обеспечивает повышенную скрытность.
Производство этих истребителей прекратилось в 1985 году, однако МиГ-21 продолжил свою легендарную службу, отмечается в публикации. Так, сербские ВВС использовали их во всех кровопролитных войнах на Балканах в 1990-е годы, а ВВС Индии эксплуатируют МиГ-21 непрерывно с 1965 года, хотя постепенно и отказываются от этих систем в пользу более современных.
"Лишь немногие военные самолеты могут похвастаться такой живучестью и такими заслугами (например, B-52 “Стратофортресс” ВВС США). МиГ-21 нельзя недооценивать или умалять его достоинств — у него слишком великий послужной список, который не вызывает ничего кроме уважения и восхищения", — делается вывод в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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