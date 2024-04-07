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Беднейшая провинция. Пушков назвал последствия исчезновения Молдавии
Беднейшая провинция. Пушков назвал последствия исчезновения Молдавии - 07.04.2024, ПРАЙМ
Беднейшая провинция. Пушков назвал последствия исчезновения Молдавии
К поглощению Молдавии Румынией ведут дело власти обеих стран, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T05:59+0300
2024-04-07T05:59+0300
2024-04-07T06:00+0300
молдавия
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алексей пушков
майя санду
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. К поглощению Молдавии Румынией ведут дело власти обеих стран, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он напомнил, что за поглощение соседней страны выступает премьер Румынии Марчел Чолаку, аналогичные устремления и у президента Румынии Майи Санду.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап - довести дело до поглощения Молдавии Румынией", — написал Пушков.По словам сенатора, в этом случае Молдавия будет самой бедной провинцией одной из самых небогатых стран Евросоюза."Собственно, Санду к этому и ведет дело", — подчеркнул Пушков.С 1918 по 1940 годы Молдавия без территории нынешнего Приднестровья входила в состав Румынии, СССР этот факт никогда не признавал и в конечном итоге принудил Румынию вывести войска из Молдавии. Сейчас, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей Молдавии выступает против поглощения их республики Румынией.
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молдавия, румыния, алексей пушков, майя санду
МОЛДАВИЯ, РУМЫНИЯ, Алексей Пушков, Майя Санду
Беднейшая провинция. Пушков назвал последствия исчезновения Молдавии
Пушков: поглощенная Румынией Молдавия будет самой бедной провинцией небогатой страны
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ.
К поглощению Молдавии Румынией ведут дело власти обеих стран, отметил в своем Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил, что за поглощение соседней страны выступает премьер Румынии Марчел Чолаку, аналогичные устремления и у президента Румынии Майи Санду.
"Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап - довести дело до поглощения Молдавии Румынией", — написал Пушков.
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По словам сенатора, в этом случае Молдавия будет самой бедной провинцией одной из самых небогатых стран Евросоюза.
"Собственно, Санду к этому и ведет дело", — подчеркнул Пушков.
С 1918 по 1940 годы Молдавия без территории нынешнего Приднестровья входила в состав Румынии, СССР этот факт никогда не признавал и в конечном итоге принудил Румынию вывести войска из Молдавии. Сейчас, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей Молдавии выступает против поглощения их республики Румынией.