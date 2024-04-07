https://1prime.ru/20240407/moldaviya-847146996.html

Беднейшая провинция. Пушков назвал последствия исчезновения Молдавии

Беднейшая провинция. Пушков назвал последствия исчезновения Молдавии - 07.04.2024, ПРАЙМ

Беднейшая провинция. Пушков назвал последствия исчезновения Молдавии

К поглощению Молдавии Румынией ведут дело власти обеих стран, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T05:59+0300

2024-04-07T05:59+0300

2024-04-07T06:00+0300

молдавия

румыния

алексей пушков

майя санду

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/90/842529075_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_4d60bb4e8f3e7bf0412c43dc80a29399.jpg

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. К поглощению Молдавии Румынией ведут дело власти обеих стран, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он напомнил, что за поглощение соседней страны выступает премьер Румынии Марчел Чолаку, аналогичные устремления и у президента Румынии Майи Санду.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Удивляться нечему. Во главе Молдавии давно поставили президентом румынку, теперь второй этап - довести дело до поглощения Молдавии Румынией", — написал Пушков.По словам сенатора, в этом случае Молдавия будет самой бедной провинцией одной из самых небогатых стран Евросоюза."Собственно, Санду к этому и ведет дело", — подчеркнул Пушков.С 1918 по 1940 годы Молдавия без территории нынешнего Приднестровья входила в состав Румынии, СССР этот факт никогда не признавал и в конечном итоге принудил Румынию вывести войска из Молдавии. Сейчас, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей Молдавии выступает против поглощения их республики Румынией.

https://1prime.ru/20240405/moldaviya-847112745.html

молдавия

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, румыния, алексей пушков, майя санду