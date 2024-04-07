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Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках
Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках - 07.04.2024, ПРАЙМ
Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках
Мэр борющегося с подтоплением оренбургского Орска Василий Козупица предупредил горожан о действиях мошенников, рассылающих от его имени рассылают информацию о... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T16:18+0300
2024-04-07T16:18+0300
происшествия
оренбургская область
мошенники
паводок
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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Мэр борющегося с подтоплением оренбургского Орска Василий Козупица предупредил горожан о действиях мошенников, рассылающих от его имени рассылают информацию о "мгновенных выплатах" пострадавшим от ЧП. "Осторожно фейк! Злоумышленники от моего имени рассылают информацию в Telegram о моментальных выплатах всем пострадавшим от наводнения. Речь идет о 5000 рублей. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников", — сообщил он в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что региональные власти приняли решение удвоить размер выплат пострадавшим от паводка. Выплаты начнут производить с 8 апреля. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв защищавшей Орск и реки Урал дамбы. В результате началась массовая эвакуация жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, оказавшихся в зоне затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
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оренбургская область
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оренбургская область, мошенники, паводок
Происшествия, Оренбургская область, мошенники, паводок
16:18 07.04.2024
 
Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках

Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках, предлагающих "моментальные выплаты"

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Мэр борющегося с подтоплением оренбургского Орска Василий Козупица предупредил горожан о действиях мошенников, рассылающих от его имени рассылают информацию о "мгновенных выплатах" пострадавшим от ЧП.
"Осторожно фейк! Злоумышленники от моего имени рассылают информацию в Telegram о моментальных выплатах всем пострадавшим от наводнения. Речь идет о 5000 рублей. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников", — сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что региональные власти приняли решение удвоить размер выплат пострадавшим от паводка. Выплаты начнут производить с 8 апреля.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв защищавшей Орск и реки Урал дамбы. В результате началась массовая эвакуация жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, оказавшихся в зоне затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
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16:00
 
ПроисшествияОренбургская областьмошенникипаводок
 
 
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