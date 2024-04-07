https://1prime.ru/20240407/moshenniki-847157858.html

Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках

Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках - 07.04.2024, ПРАЙМ

Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках

Мэр борющегося с подтоплением оренбургского Орска Василий Козупица предупредил горожан о действиях мошенников, рассылающих от его имени рассылают информацию о... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T16:18+0300

2024-04-07T16:18+0300

2024-04-07T16:18+0300

происшествия

оренбургская область

мошенники

паводок

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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Мэр борющегося с подтоплением оренбургского Орска Василий Козупица предупредил горожан о действиях мошенников, рассылающих от его имени рассылают информацию о "мгновенных выплатах" пострадавшим от ЧП. "Осторожно фейк! Злоумышленники от моего имени рассылают информацию в Telegram о моментальных выплатах всем пострадавшим от наводнения. Речь идет о 5000 рублей. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников", — сообщил он в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что региональные власти приняли решение удвоить размер выплат пострадавшим от паводка. Выплаты начнут производить с 8 апреля. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв защищавшей Орск и реки Урал дамбы. В результате началась массовая эвакуация жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, оказавшихся в зоне затопления. Для эвакуированных из затопленных районов подготовили пункты временного размещения. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

https://1prime.ru/20240407/khleb-847157196.html

оренбургская область

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оренбургская область, мошенники, паводок