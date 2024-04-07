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В КНР выразили надежду, что США не будут политизировать торговые вопросы - 07.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В КНР выразили надежду, что США не будут политизировать торговые вопросы
В КНР выразили надежду, что США не будут политизировать торговые вопросы - 07.04.2024, ПРАЙМ
В КНР выразили надежду, что США не будут политизировать торговые вопросы
Пекин надеется, что Вашингтон будет придерживаться честной конкуренции и открытого сотрудничества, а не политизировать торгово-экономические вопросы, заявил в... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T13:27+0300
2024-04-07T13:27+0300
экономика
китай
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ПЕКИН, 7 апр – ПРАЙМ. Пекин надеется, что Вашингтон будет придерживаться честной конкуренции и открытого сотрудничества, а не политизировать торгово-экономические вопросы, заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Ли Цян. Ли Цян в воскресенье проводил встречу в Доме народных собраний в Пекине с находящейся в КНР с визитом главой Минфина США Джанет Йеллен. "Надеемся, что США будут работать вместе с Китаем, придерживаться основных норм рыночной экономики, включая честную конкуренцию и открытое сотрудничество, а не политизировать торгово-экономические вопросы", – сказал он и отметил, что Пекин и Вашингтон должны укреплять взаимодействие и совместно находить способы разрешения разногласий, поддерживать стабильное, беспрепятственное и эффективное торгово-экономическое сотрудничество, "чтобы оно принесло больше пользы предприятиям и народам двух стран, а также вносило вклад в развитии мировой экономики и улучшение благосостояния людей". Йеллен в свою очередь указала, что Вашингтон ценит прогресс, достигнутый в экономическом диалоге и сотрудничестве между двумя странами, и не стремится к разрыву связей с Китаем. Он добавила, что Вашингтон готов работать вместе с Пекином над реализацией важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, вести искреннее общение, избегать недопонимания, углублять обмены и сотрудничество, должным образом управлять разногласиями, совместно реагировать на неотложные глобальные вызовы, а также способствовать устойчивому развитию китайско-американских отношений.
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китай, сша, торговля
Экономика, КИТАЙ, США, торговля
13:27 07.04.2024
 
В КНР выразили надежду, что США не будут политизировать торговые вопросы

Ли Цян: Китай надеется, что США не будут политизировать торгово-экономические вопросы

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
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ПЕКИН, 7 апр – ПРАЙМ. Пекин надеется, что Вашингтон будет придерживаться честной конкуренции и открытого сотрудничества, а не политизировать торгово-экономические вопросы, заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ли Цян в воскресенье проводил встречу в Доме народных собраний в Пекине с находящейся в КНР с визитом главой Минфина США Джанет Йеллен.
"Надеемся, что США будут работать вместе с Китаем, придерживаться основных норм рыночной экономики, включая честную конкуренцию и открытое сотрудничество, а не политизировать торгово-экономические вопросы", – сказал он и отметил, что Пекин и Вашингтон должны укреплять взаимодействие и совместно находить способы разрешения разногласий, поддерживать стабильное, беспрепятственное и эффективное торгово-экономическое сотрудничество, "чтобы оно принесло больше пользы предприятиям и народам двух стран, а также вносило вклад в развитии мировой экономики и улучшение благосостояния людей".
Йеллен в свою очередь указала, что Вашингтон ценит прогресс, достигнутый в экономическом диалоге и сотрудничестве между двумя странами, и не стремится к разрыву связей с Китаем.
Он добавила, что Вашингтон готов работать вместе с Пекином над реализацией важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, вести искреннее общение, избегать недопонимания, углублять обмены и сотрудничество, должным образом управлять разногласиями, совместно реагировать на неотложные глобальные вызовы, а также способствовать устойчивому развитию китайско-американских отношений.
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ЭкономикаКИТАЙСШАторговля
 
 
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