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Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за паводка

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за паводка - 07.04.2024, ПРАЙМ

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за паводка

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу в связи с аномальным паводком, чтобы избежать экологических рисков и для соблюдения техники безопасности, | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T11:37+0300

2024-04-07T11:37+0300

2024-04-07T11:47+0300

происшествия

нпз

паводок

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу в связи с аномальным паводком, чтобы избежать экологических рисков и для соблюдения техники безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода. "В связи с аномальным паводком, во избежании экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", - сказали в пресс-службе Орского НПЗ. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. "Орскнефтеоргсинтез", структура компании "Фортеинвест", является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в городе Орске Оренбургской области. Его мощность составляет 6 миллионов тонн в год. Набор технологических процессов завода позволяет выпускать около 30 видов различной продукции.

https://1prime.ru/20240407/obosnovannost-847151027.html

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нпз, паводок