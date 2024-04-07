https://1prime.ru/20240407/obosnovannost-847151027.html

Прокуратура проверит цены на продукты первой необходимости в Орске

Прокуратура проверит цены на продукты первой необходимости в Орске - 07.04.2024, ПРАЙМ

Прокуратура проверит цены на продукты первой необходимости в Орске

Прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T10:24+0300

2024-04-07T10:24+0300

2024-04-07T10:25+0300

происшествия

прокуратура

оренбургская область

цены

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МОСКВА/УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В связи с появлением в средствах массовой информации публикаций о значительном завышении стоимости питьевой воды проверяется обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости. По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве отметили, что также по поручению прокурора области Руслана Медведева и руководителя Роспотребнадзора Российской Федерации Анны Поповой организована проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении водоснабжения населения, производятся отборы проб воды с целью выявления патогенных микроорганизмов. Ранее сообщалось, что 18 жителей подтопленного города Орска подхватили кишечную инфекцию после употребления воды из-под крана. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

https://1prime.ru/20240407/kurenkov-847150373.html

оренбургская область

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прокуратура, оренбургская область, цены