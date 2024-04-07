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Мэр Оренбурга назвал ситуацию с паводком в городе критической
Мэр Оренбурга назвал ситуацию с паводком в городе критической - 07.04.2024, ПРАЙМ
Мэр Оренбурга назвал ситуацию с паводком в городе критической
Текущая ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, уровень воды в ближайшие дни будет только увеличиваться, заявил мэр города Сергей Салмин. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:45+0300
2024-04-07T11:45+0300
2024-04-07T11:45+0300
происшествия
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УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Текущая ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, уровень воды в ближайшие дни будет только увеличиваться, заявил мэр города Сергей Салмин. "Сегодня, 7 апреля, паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения", — написал он в своем Telegram-канале. По словам Салмина, водоканал сейчас работает в режиме паводка. Производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр, поэтому вода может иметь специфический запах. "Это совершенно безопасно. Вода в кране – питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить", — сказал мэр. На территории Оренбургской области действует режим ЧС.
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оренбург, паводок
Происшествия, Оренбург, паводок
Мэр Оренбурга назвал ситуацию с паводком в городе критической
Мэр Салмин: уровень воды в подтопленном Оренбурге в ближайшие дни будет расти
УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Текущая ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, уровень воды в ближайшие дни будет только увеличиваться, заявил мэр города Сергей Салмин.
"Сегодня, 7 апреля, паводковая ситуация остается критической. Вода прибывает, и в ближайшие дни ее уровень будет только расти. В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Салмина, водоканал сейчас работает в режиме паводка. Производится обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр, поэтому вода может иметь специфический запах.
"Это совершенно безопасно. Вода в кране – питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить", — сказал мэр.
На территории Оренбургской области действует режим ЧС.
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