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Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья

Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья - 07.04.2024, ПРАЙМ

Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья

Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, говорится в сообщении министерства. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T16:16+0300

2024-04-07T16:16+0300

2024-04-07T16:16+0300

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россия

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оренбург

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, говорится в сообщении министерства. "Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", — отметили в ведомстве. Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

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россия, подтопление, оренбург, оренбургская область, минпромторг, мчс, прокуратура