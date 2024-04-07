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Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья
Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья - 07.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья
Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, говорится в сообщении министерства. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T16:16+0300
2024-04-07T16:16+0300
2024-04-07T16:16+0300
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, говорится в сообщении министерства. "Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", — отметили в ведомстве. Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, подтопление, оренбург, оренбургская область, минпромторг, мчс, прокуратура
Происшествия, РОССИЯ, подтопление, Оренбург, Оренбургская область, Минпромторг, МЧС, прокуратура
Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья
Минпромторг сообщил о кратном увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, говорится в сообщении министерства.
"Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", — отметили в ведомстве.
Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
В магазинах Орска скупают воду и хлеб, сообщили СМИ
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).