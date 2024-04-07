Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240407/orenburg-847157721.html
Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья
Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья - 07.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья
Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, говорится в сообщении министерства. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T16:16+0300
2024-04-07T16:16+0300
происшествия
россия
подтопление
оренбург
оренбургская область
минпромторг
мчс
прокуратура
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847142803_0:47:946:579_1920x0_80_0_0_6e774fba48d3aa3d426c1bdb3a83dc09.jpg
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, говорится в сообщении министерства. "Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", — отметили в ведомстве. Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
https://1prime.ru/20240407/khleb-847157196.html
оренбург
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847142803_56:0:891:626_1920x0_80_0_0_e43f9c06902a15b98cb21ae844dcb25a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, подтопление, оренбург, оренбургская область, минпромторг, мчс, прокуратура
Происшествия, РОССИЯ, подтопление, Оренбург, Оренбургская область, Минпромторг, МЧС, прокуратура
16:16 07.04.2024
 
Минпромторг сообщил о увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья

Минпромторг сообщил о кратном увеличении поставок воды в магазины Оренбуржья

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, говорится в сообщении министерства.
"Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", — отметили в ведомстве.
Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
Прорыв дамбы в Орске
В магазинах Орска скупают воду и хлеб, сообщили СМИ
16:00
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
 
ПроисшествияРОССИЯподтоплениеОренбургОренбургская областьМинпромторгМЧСпрокуратура
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала