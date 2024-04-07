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В Оренбургской области затопило свыше десяти тысяч домов

В Оренбургской области затопило свыше десяти тысяч домов - 07.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области затопило свыше десяти тысяч домов

Свыше десяти тысяч домов и почти 18,5 тысяч участков затоплено в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T21:59+0300

2024-04-07T21:59+0300

2024-04-07T21:59+0300

происшествия

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паводок

подтопление

оренбургская область

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Свыше десяти тысяч домов и почти 18,5 тысяч участков затоплено в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "По состоянию на 22.00 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков", — говорится в Telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что 47 мостовых сооружений закрыты для движения в 31-м муниципальном образовании. Движение по федеральным автодорогам в Оренбургской области осуществляется без ограничений, добавила пресс-служба. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

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россия, оренбург, паводок, подтопление, оренбургская область