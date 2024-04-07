https://1prime.ru/20240407/orsk-847147700.html
Глава МЧС прибыл в Орск
Глава МЧС прибыл в Орск - 07.04.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС прибыл в Орск
Глава МЧС России Александр Куренков приехал в город Орск Оренбургской области, который пострадал от масштабного паводка. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T08:15+0300
2024-04-07T08:15+0300
2024-04-07T08:39+0300
происшествия
мчс россии
оренбургская область
паводок
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ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков приехал в город Орск Оренбургской области, который пострадал от масштабного паводка. Спецборт ведомства совершил посадку в аэропорту Орска. Куренков сразу отправился в подтопленные районы города. Глава МЧС также осмотрит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведет совещание.
https://1prime.ru/20240406/orsk-847144381.html
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Куренков прибыл в Орск. Кадры МЧС
Куренков прибыл в Орск. Кадры МЧС
2024-04-07T08:15+0300
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мчс россии, оренбургская область, паводок
Происшествия, МЧС России, Оренбургская область, паводок
ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков приехал в город Орск Оренбургской области, который пострадал от масштабного паводка.
Спецборт ведомства совершил посадку в аэропорту Орска. Куренков сразу отправился в подтопленные районы города.
Глава МЧС также осмотрит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведет совещание.
СОГАЗ подтвердил готовность провести выплаты пострадавшим в Орске