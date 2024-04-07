https://1prime.ru/20240407/orsk-847147700.html

Глава МЧС прибыл в Орск

Глава МЧС прибыл в Орск - 07.04.2024, ПРАЙМ

Глава МЧС прибыл в Орск

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в город Орск Оренбургской области, который пострадал от масштабного паводка. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T08:15+0300

2024-04-07T08:15+0300

2024-04-07T08:39+0300

происшествия

мчс россии

оренбургская область

паводок

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ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков приехал в город Орск Оренбургской области, который пострадал от масштабного паводка. Спецборт ведомства совершил посадку в аэропорту Орска. Куренков сразу отправился в подтопленные районы города. Глава МЧС также осмотрит пункты временного размещения эвакуированных людей и проведет совещание.

https://1prime.ru/20240406/orsk-847144381.html

оренбургская область

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Куренков прибыл в Орск. Кадры МЧС Куренков прибыл в Орск. Кадры МЧС 2024-04-07T08:15+0300 true PT0M37S

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мчс россии, оренбургская область, паводок