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В подтопленном Орске скончались четыре человека
В подтопленном Орске скончались четыре человека - 07.04.2024, ПРАЙМ
В подтопленном Орске скончались четыре человека
В подтопленном оренбургском городе Орск скончались четыре человека, их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом сообщили агентству РИА Новости в мэрии... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T10:56+0300
2024-04-07T10:56+0300
2024-04-07T10:56+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
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УФА, 7 апр – ПРАЙМ. В подтопленном оренбургском городе Орск скончались четыре человека, их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом сообщили агентству РИА Новости в мэрии города. "Погибли четыре человека. У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано", — заявили в мэрии Орска. Ранее региональные власти официально сообщали РИА Новости, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. Согласно данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления. Кроме того, в правительстве Оренбургской области сообщили, что состояние 18 жителей Орска, заразившихся норовирусом после употребления воды из-под крана, не вызывает опасени.Ранее власти опровергли сообщения о 66 пострадавших в Орске. Официально власти озвучили информацию о 18 пострадавших. Восемь из заболевших были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно."По состоянию на 7 апреля цифры о пострадавших от паводковых процессов остаются прежними: 18 зараженных норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения. Сегодня состояние госпитализированных и лечащихся амбулаторно от кишечной инфекции не вызывает опасений. Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь", — сообщило правительство области в своем Telegram-канале.Власти уточнили, что других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения по обстоятельствам, связанным с паводком, не зафиксировано."В Орске с 5 апреля в круглосуточном режиме работает специальный медицинский штаб под руководством вице-губернатора – министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой и под личным контролем губернатора Дениса Паслера", — добавили в ведомстве.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
В подтопленном Орске скончались четыре человека
Мэрия Орска: в городе умерли четыре человека, двое из них — от сердечного приступа
УФА, 7 апр – ПРАЙМ. В подтопленном оренбургском городе Орск скончались четыре человека, их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом сообщили агентству РИА Новости в мэрии города.
"Погибли четыре человека. У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано", — заявили в мэрии Орска.
Ранее региональные власти официально сообщали РИА Новости, что в Орске погибли двое пожилых мужчин, их тела были обнаружены в их домах. Согласно данным экспертов, пенсионеры скончались не из-за утопления.
Кроме того, в правительстве Оренбургской области сообщили, что состояние 18 жителей Орска, заразившихся норовирусом после употребления воды из-под крана, не вызывает опасени.
Ранее власти опровергли сообщения о 66 пострадавших в Орске. Официально власти озвучили информацию о 18 пострадавших. Восемь из заболевших были госпитализированы, остальные лечились амбулаторно.
"По состоянию на 7 апреля цифры о пострадавших от паводковых процессов остаются прежними: 18 зараженных норовирусом после употребления воды из централизованного источника водоснабжения. Сегодня состояние госпитализированных и лечащихся амбулаторно от кишечной инфекции не вызывает опасений. Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь", — сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
Глава МЧС оценил силы и средства для ликвидации последствий паводка в Орске
Власти уточнили, что других обращений в скорую помощь и лечебные учреждения по обстоятельствам, связанным с паводком, не зафиксировано.
"В Орске с 5 апреля в круглосуточном режиме работает специальный медицинский штаб под руководством вице-губернатора – министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой и под личным контролем губернатора Дениса Паслера", — добавили в ведомстве.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков