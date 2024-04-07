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Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков
Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков - 07.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков
Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T14:39+0300
2024-04-07T14:39+0300
2024-04-07T14:39+0300
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток. Речь идет о Курганской и Тюменской областях", — сказал Песков.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, оренбургская область, мвд, владимир путин
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область, МВД, Владимир Путин
Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков
Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток. Речь идет о Курганской и Тюменской областях", — сказал Песков.
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5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).