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Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков

Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков - 07.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T14:39+0300

2024-04-07T14:39+0300

2024-04-07T14:39+0300

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

мвд

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за правопорядком в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток. Речь идет о Курганской и Тюменской областях", — сказал Песков.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

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оренбург

оренбургская область

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россия, оренбург, оренбургская область, мвд, владимир путин