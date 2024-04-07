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Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля - 07.04.2024, ПРАЙМ
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнутся с 8 апреля, сообщили в правительстве области. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T14:55+0300
2024-04-07T14:55+0300
2024-04-07T14:55+0300
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УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнутся с 8 апреля, сообщили в правительстве области. "Главное — обеспечить безопасность людей. На месте работают все службы, силы и средства МЧС России. Важный вопрос — организовать работу, чтобы оперативно оказать необходимую помощь гражданам. Для этого будут созданы комиссии по оценке ущерба параллельно с процессом подачи заявлений граждан", — заявил глава МЧС Александр Куренков. Глава МЧС отметил, что в настоящее время от пострадавших от паводка принято 6401 заявление через портал Госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь — 4512 заявлений, на финансовую помощь при утрате имущества — 1889. "По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника", — добавили областные власти. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
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россия, оренбург, оренбургская область, подтопление, выплаты, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область, подтопление, выплаты, МЧС
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля
Выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья начнутся с 8 апреля
УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнутся с 8 апреля, сообщили в правительстве области.
"Главное — обеспечить безопасность людей. На месте работают все службы, силы и средства МЧС России. Важный вопрос — организовать работу, чтобы оперативно оказать необходимую помощь гражданам. Для этого будут созданы комиссии по оценке ущерба параллельно с процессом подачи заявлений граждан", — заявил глава МЧС Александр Куренков.
Глава МЧС отметил, что в настоящее время от пострадавших от паводка принято 6401 заявление через портал Госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь — 4512 заявлений, на финансовую помощь при утрате имущества — 1889.
"По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника", — добавили областные власти.
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5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).