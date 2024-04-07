Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240407/orsk-847156181.html
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля - 07.04.2024, ПРАЙМ
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнутся с 8 апреля, сообщили в правительстве области. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T14:55+0300
2024-04-07T14:55+0300
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
подтопление
выплаты
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847137967_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_048c3bb3748ef6d62b4ea483ddcf8f61.jpg
УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнутся с 8 апреля, сообщили в правительстве области. "Главное — обеспечить безопасность людей. На месте работают все службы, силы и средства МЧС России. Важный вопрос — организовать работу, чтобы оперативно оказать необходимую помощь гражданам. Для этого будут созданы комиссии по оценке ущерба параллельно с процессом подачи заявлений граждан", — заявил глава МЧС Александр Куренков. Глава МЧС отметил, что в настоящее время от пострадавших от паводка принято 6401 заявление через портал Госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь — 4512 заявлений, на финансовую помощь при утрате имущества — 1889. "По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника", — добавили областные власти. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
https://1prime.ru/20240407/orsk-847156045.html
оренбург
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847137967_115:0:734:464_1920x0_80_0_0_6b61432005f9f030c5074f3041f7e2b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оренбург, оренбургская область, подтопление, выплаты, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область, подтопление, выплаты, МЧС
14:55 07.04.2024
 
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля

Выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья начнутся с 8 апреля

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области начнутся с 8 апреля, сообщили в правительстве области.
"Главное — обеспечить безопасность людей. На месте работают все службы, силы и средства МЧС России. Важный вопрос — организовать работу, чтобы оперативно оказать необходимую помощь гражданам. Для этого будут созданы комиссии по оценке ущерба параллельно с процессом подачи заявлений граждан", — заявил глава МЧС Александр Куренков.
Глава МЧС отметил, что в настоящее время от пострадавших от паводка принято 6401 заявление через портал Госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь — 4512 заявлений, на финансовую помощь при утрате имущества — 1889.
"По 135 заявлениям на матпомощь решения уже приняты. Выплаты начнутся с понедельника", — добавили областные власти.
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Путин поручил главе МВД следить за правопорядком в зонах паводков
14:39
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургОренбургская областьподтоплениевыплатыМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала