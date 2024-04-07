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Х5 Group кратно увеличила поставки воды и хлеба в магазины Орска
Х5 Group кратно увеличила поставки воды и хлеба в магазины Орска - 07.04.2024, ПРАЙМ
Х5 Group кратно увеличила поставки воды и хлеба в магазины Орска
Х5 Group, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", кратно увеличила поставки воды и хлеба в свои магазины в Орске, сообщили РИА Новости... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T20:00+0300
2024-04-07T20:00+0300
2024-04-07T20:00+0300
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Х5 Group, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", кратно увеличила поставки воды и хлеба в свои магазины в Орске, сообщили РИА Новости в компании. "Поставки воды в магазины увеличены в четыре раза, сегодня было завезено более 40 тонн воды. Почти такой же объем воды компания предоставила в качестве гуманитарной помощи. В течение суток доставим в магазины еще 216 тонн воды. Также в несколько раз были увеличены заказы хлеба, производители подтвердили повышенные объемы поставок", — заявили в компании. Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости передавал, что в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в Орске на фоне наводнения скупили всю питьевую воду и хлеб. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
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россия, пятерочка, перекресток, x5 retail group
Происшествия, РОССИЯ, Пятерочка, Перекресток, X5 Retail Group
Х5 Group кратно увеличила поставки воды и хлеба в магазины Орска
Х5 Group кратно увеличила поставки воды и хлеба в магазины Орска
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Х5 Group, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", кратно увеличила поставки воды и хлеба в свои магазины в Орске, сообщили РИА Новости в компании.
"Поставки воды в магазины увеличены в четыре раза, сегодня было завезено более 40 тонн воды. Почти такой же объем воды компания предоставила в качестве гуманитарной помощи. В течение суток доставим в магазины еще 216 тонн воды. Также в несколько раз были увеличены заказы хлеба, производители подтвердили повышенные объемы поставок", — заявили в компании.
Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости передавал, что в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" в Орске на фоне наводнения скупили всю питьевую воду и хлеб.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.