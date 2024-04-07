Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240407/pavodok-847147808.html
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную - 07.04.2024, ПРАЙМ
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
МЧС России считает ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T08:17+0300
2024-04-07T08:38+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
мчс россии
?1712468317
ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. МЧС России считает ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной. "Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", — доложил замглавы ведомства Илья Денисов министру Александру Куренкову, прибывшему ранее в Орск.
https://1prime.ru/20240406/orenburg-847145456.html
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Работа МЧС в подтопленном Орске
Работа МЧС в подтопленном Орске
2024-04-07T08:17+0300
true
PT1M49S
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оренбургская область, паводок, мчс россии
Происшествия, Оренбургская область, паводок, МЧС России
08:17 07.04.2024 (обновлено: 08:38 07.04.2024)
 
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную

Замглавы МЧС Денисов назвал ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. МЧС России считает ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной.
"Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", — доложил замглавы ведомства Илья Денисов министру Александру Куренкову, прибывшему ранее в Орск.
Прорыв дамбы в Орске
Паводок в Оренбурге стал самым многоводным за историю наблюдений
Вчера, 21:29
 
ПроисшествияОренбургская областьпаводокМЧС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала