https://1prime.ru/20240407/pavodok-847147808.html

МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную

МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную - 07.04.2024, ПРАЙМ

МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную

МЧС России считает ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T08:17+0300

2024-04-07T08:17+0300

2024-04-07T08:38+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

мчс россии

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ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. МЧС России считает ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной. "Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", — доложил замглавы ведомства Илья Денисов министру Александру Куренкову, прибывшему ранее в Орск.

https://1prime.ru/20240406/orenburg-847145456.html

оренбургская область

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Работа МЧС в подтопленном Орске Работа МЧС в подтопленном Орске 2024-04-07T08:17+0300 true PT1M49S

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оренбургская область, паводок, мчс россии