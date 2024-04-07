https://1prime.ru/20240407/pavodok-847147808.html
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную - 07.04.2024, ПРАЙМ
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
МЧС России считает ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T08:17+0300
2024-04-07T08:17+0300
2024-04-07T08:38+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
мчс россии
?1712468317
ОРСК, 7 апр - ПРАЙМ. МЧС России считает ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной. "Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации", — доложил замглавы ведомства Илья Денисов министру Александру Куренкову, прибывшему ранее в Орск.
https://1prime.ru/20240406/orenburg-847145456.html
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Работа МЧС в подтопленном Орске
Работа МЧС в подтопленном Орске
2024-04-07T08:17+0300
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оренбургская область, паводок, мчс россии
Происшествия, Оренбургская область, паводок, МЧС России
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
Замглавы МЧС Денисов назвал ситуацию с паводком в Оренбургской области сложной