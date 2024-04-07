https://1prime.ru/20240407/pavodok-847150237.html

В Оренбуржье ждут улучшения паводковой ситуации через несколько суток

В Оренбуржье ждут улучшения паводковой ситуации через несколько суток - 07.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбуржье ждут улучшения паводковой ситуации через несколько суток

После снижения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в Оренбуржье должна стать лучше в течение нескольких суток. Об этом сообщили... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T10:03+0300

2024-04-07T10:03+0300

2024-04-07T10:03+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

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УФА, 7 апр – ПРАЙМ. После снижения притока воды в Ириклинское водохранилище ситуация с паводком в Оренбуржье должна стать лучше в течение нескольких суток. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Ранее глава региона Денис Паслер заявил, что за сутки совокупный приток в Ириклинское водохранилище уменьшился, ситуация позволяет снизить объем сброса воды. Принято решение сократить его на 500 м³/с. Сейчас он составляет 1670 м³/с. "Ситуация (с паводком – ред.) в течение нескольких суток должна улучшится. Мы таким образом должны выйти на плато и пройти пик", — сказал собеседник агентства. В правительстве региона также сообщили, что более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей, эвакуировали из зоны половодья в Оренбургской области, где действует режим ЧС."Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений", — сказано в сообщении.По данным властей региона, нарушено энергоснабжение в 8816 жилых домах, работает 41 аварийная бригада – 103 человека и 41 единица техники."Основное внимание в настоящее время сосредоточено на восточной части Оренбургской области: Орск, Гайский городской округ, Кваркенский, Домбаровский, Светлинский, Новоорский и Адамовский районы. Подтопление территорий обусловлено воздействием талых вод, подъемом уровня воды в реке Урал, повышенными сбросами воды с Ириклинского водохранилища, а также прорывом дамбы в Орске, где складывается наиболее сложная обстановка", — пояснили региональные власти.

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оренбургская область, паводок