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Новый президент Словакии призвал к скорейшим переговорам по Украине

Новый президент Словакии призвал к скорейшим переговорам по Украине - 07.04.2024, ПРАЙМ

Новый президент Словакии призвал к скорейшим переговорам по Украине

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, победивший в субботу во втором туре выборов президента Словакии, выразил в эфире телеканала ТА3 убежденность в... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T13:47+0300

2024-04-07T13:47+0300

2024-04-07T13:47+0300

политика

словакия

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БРАТИСЛАВА, 7 апр - ПРАЙМ. Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, победивший в субботу во втором туре выборов президента Словакии, выразил в эфире телеканала ТА3 убежденность в необходимости скорейшего перемирия на Украине и начале переговоров. "Я начал говорить о мире не потому, что хотел быть лучше соперника, а потому что верю в то, что нужно остановить гибель людей как можно скорее, прямо сейчас, если бы это удалось, а уже потом начать переговоры. Как поддерживать военный конфликт, который за два года не принес никаких результатов? Мы имеем только погибших людей. Это абсолютная трагедия", — сказал он. По словам Пеллегрини, его соперник по выборам, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок не говорил о мире. Новый президент страны добавил, что не поддерживает насильственного отнятия территорий другого государства. Он также отметил, что Словакия и далее будет ориентирована на Евросоюз и НАТО, оставаясь членом этих организаций, но при этом ее действия будут более независимыми при принятии решений."Я могу гарантировать всем гражданам Словакии, что республика твердо закреплена в Европейском союзе и НАТО. Никто не может изменить курс нашей внешней политики, но я подтверждаю, что в этих организациях мы должны действовать более независимо, нужно, чтобы наш голос слышали. Мы должны выступить против, если какие-то решения имеют негативное влияние на Словакию, на нашу экономику или живущих тут людей. Понятна наша ориентация на Евросоюз и НАТО, но с другой стороны мы должны смотреть во все стороны", — сказал он.Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов в Словакии, который состоялся 6 апреля, с 53,12% голосов. Его соперник, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок ранее признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Кроме того, он выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее". Корчока он называл "человеком без собственного мнения", который "продаст Словакию за "дырявый грош".

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