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В Оренбургской области ожидают пик паводка к 10 апреля - 07.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбургской области ожидают пик паводка к 10 апреля
В Оренбургской области ожидают пик паводка к 10 апреля - 07.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбургской области ожидают пик паводка к 10 апреля
Пик паводка в Оренбургской области ожидается к 10 апреля, сообщили в региональном правительстве. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T14:21+0300
2024-04-07T14:21+0300
происшествия
паводок
оренбургская область
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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Пик паводка в Оренбургской области ожидается к 10 апреля, сообщили в региональном правительстве. "По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления — Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал", — сообщили в правительстве области.Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля."Девятого апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", — сказано в сообщении.
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паводок, оренбургская область
Происшествия, паводок, Оренбургская область
14:21 07.04.2024
 
В Оренбургской области ожидают пик паводка к 10 апреля

Власти Оренбургской области: пик паводка в регионе ожидается к 10 апреля

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Пик паводка в Оренбургской области ожидается к 10 апреля, сообщили в региональном правительстве.
"По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления — Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал", — сообщили в правительстве области.
Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля.
"Девятого апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", — сказано в сообщении.
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Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка
14:16
 
ПроисшествияпаводокОренбургская область
 
 
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