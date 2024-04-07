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В Оренбургской области ожидают пик паводка к 10 апреля

В Оренбургской области ожидают пик паводка к 10 апреля - 07.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области ожидают пик паводка к 10 апреля

Пик паводка в Оренбургской области ожидается к 10 апреля, сообщили в региональном правительстве. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T14:21+0300

2024-04-07T14:21+0300

2024-04-07T14:21+0300

происшествия

паводок

оренбургская область

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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Пик паводка в Оренбургской области ожидается к 10 апреля, сообщили в региональном правительстве. "По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления — Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал", — сообщили в правительстве области.Отмечается, что стабилизация паводковой ситуации в Оренбургской области ожидается после 20 апреля."Девятого апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля", — сказано в сообщении.

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оренбургская область

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паводок, оренбургская область