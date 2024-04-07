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Министр экономики и финансов Буркина-Фасо примет участие в ПМЭФ

Министр экономики и финансов Буркина-Фасо примет участие в ПМЭФ - 07.04.2024, ПРАЙМ

Министр экономики и финансов Буркина-Фасо примет участие в ПМЭФ

Делегация Буркина-Фасо примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, в нее войдет министр экономики и финансов... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T10:13+0300

2024-04-07T10:13+0300

2024-04-07T10:13+0300

экономика

пмэф

буркина-фасо

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Делегация Буркина-Фасо примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года, в нее войдет министр экономики и финансов страны Абубакар Наканабо, а также министр государственной службы, труда и социальной защиты Базье Бассолма, рассказал РИА Новости посол страны в Москве. "У нас люди уже готовятся приехать на ПМЭФ. Приедет министр экономики и финансов, и министр труда", - рассказал посол, добавив, что также собирается посетить площадку форума. В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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пмэф, буркина-фасо