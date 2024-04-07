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В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении
В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении - 07.04.2024, ПРАЙМ
В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в Подмосковье, один из сотрудников правоохранительных органов погиб, сообщила... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T19:18+0300
2024-04-07T19:18+0300
2024-04-07T19:18+0300
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в Подмосковье, один из сотрудников правоохранительных органов погиб, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. "Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", — рассказали в ведомстве. 7 апреля в рабочем поселке Фряново на проселочной дороге были обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД. Один из них позднее скончался от огнестрельных ранений. На место выехали следователи и криминалисты. На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Проводится тщательный осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению. Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в подмосковной Черноголовке, в СНТ "Озон", произошло нападение на двух полицейских. Один из них погиб, а второй находится в реанимации.
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россия, подмосковье, полиция, нападение
Происшествия, РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, полиция, нападение
В Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении
СК: в Подмосковье завели дело после гибели полицейского при нападении
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских в Подмосковье, один из сотрудников правоохранительных органов погиб, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)", — рассказали в ведомстве.
7 апреля в рабочем поселке Фряново на проселочной дороге были обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД. Один из них позднее скончался от огнестрельных ранений. На место выехали следователи и криминалисты.
Делом о покушении на Чибиса займутся в центральном аппарате СК
На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Проводится тщательный осмотр, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и розыску лиц, причастных к нападению.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в подмосковной Черноголовке, в СНТ "Озон", произошло нападение на двух полицейских. Один из них погиб, а второй находится в реанимации.