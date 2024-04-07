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Зеленский признал, что Украина проиграет в конфликте без поддержки США

Зеленский признал, что Украина проиграет в конфликте без поддержки США - 07.04.2024, ПРАЙМ

Зеленский признал, что Украина проиграет в конфликте без поддержки США

Киеву без поддержки конгресса США в части предоставления нового пакета помощи будет очень тяжело, страны проиграет в конфликте, заявил Владимир Зеленский в ходе | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T17:36+0300

2024-04-07T17:36+0300

2024-04-07T17:36+0300

политика

поддержка украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Киеву без поддержки конгресса США в части предоставления нового пакета помощи будет очень тяжело, страны проиграет в конфликте, заявил Владимир Зеленский в ходе онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины. Видео встречи опубликовано в его Telegram-канале. "Без этой поддержки конгресса нам будет очень тяжело не то что победить, а даже остаться… Нужно говорить конкретно конгрессу: если конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", — сказал он предложил подумать над тем, как привлечь внимание конгресса и американцев к Украине. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Украине по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года использовала все возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240407/stsenarii-847156465.html

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поддержка украины, владимир зеленский