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В России введут новый праздник
В России введут новый праздник - 07.04.2024, ПРАЙМ
В России введут новый праздник
День работника электронной промышленности будут отмечать в России в первое воскресенье октября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:03+0300
2024-04-07T11:03+0300
2024-04-07T11:16+0300
экономика
электроника
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. День работника электронной промышленности будут отмечать в России в первое воскресенье октября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. "Новый профессиональный праздник – День работника электронной промышленности – будет отмечаться в первое воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Как напомнили в кабмине, электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.
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электроника, правительство рф
Экономика, электроника, Правительство РФ
В России введут новый праздник
Правительство РФ: в стране появится День работника электронной промышленности
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. День работника электронной промышленности будут отмечать в России в первое воскресенье октября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
"Новый профессиональный праздник – День работника электронной промышленности – будет отмечаться в первое воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Как напомнили в кабмине, электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.
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