Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут новый праздник - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240407/prazdnik-847151346.html
В России введут новый праздник
В России введут новый праздник - 07.04.2024, ПРАЙМ
В России введут новый праздник
День работника электронной промышленности будут отмечать в России в первое воскресенье октября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:03+0300
2024-04-07T11:16+0300
экономика
электроника
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84102/68/841026886_0:128:3071:1855_1920x0_80_0_0_5bcb16dd9841585c13f5136fcbef40d7.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. День работника электронной промышленности будут отмечать в России в первое воскресенье октября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. "Новый профессиональный праздник – День работника электронной промышленности – будет отмечаться в первое воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Как напомнили в кабмине, электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.
https://1prime.ru/20240403/tekhnologii-847038283.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84102/68/841026886_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_094e499165f1a93072ceedb0c010b9b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
электроника, правительство рф
Экономика, электроника, Правительство РФ
11:03 07.04.2024 (обновлено: 11:16 07.04.2024)
 
В России введут новый праздник

Правительство РФ: в стране появится День работника электронной промышленности

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. День работника электронной промышленности будут отмечать в России в первое воскресенье октября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
"Новый профессиональный праздник – День работника электронной промышленности – будет отмечаться в первое воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников.
Как напомнили в кабмине, электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.
Конференция по искусственному интеллекту в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Мишустин: финансирование сквозных технологий достигло 137 миллиардов рублей
3 апреля, 13:06
 
ЭкономикаэлектроникаПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала