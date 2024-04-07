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В России введут новый праздник

В России введут новый праздник - 07.04.2024, ПРАЙМ

В России введут новый праздник

День работника электронной промышленности будут отмечать в России в первое воскресенье октября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T11:03+0300

2024-04-07T11:03+0300

2024-04-07T11:16+0300

экономика

электроника

правительство рф

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. День работника электронной промышленности будут отмечать в России в первое воскресенье октября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. "Новый профессиональный праздник – День работника электронной промышленности – будет отмечаться в первое воскресенье октября. Постановление, закрепляющее эту дату в календаре, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. С инициативой об установлении такого праздника в правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Как напомнили в кабмине, электронная промышленность является одной из стратегических отраслей экономики России. Общее число работников, занятых на государственных и частных предприятиях, составляет более 300 тысяч человек.

https://1prime.ru/20240403/tekhnologii-847038283.html

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