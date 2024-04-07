https://1prime.ru/20240407/predosterezheniya-847158206.html
Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен
Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен - 07.04.2024, ПРАЙМ
Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен
Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе,... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T17:07+0300
2024-04-07T17:07+0300
2024-04-07T17:25+0300
происшествия
оренбургская область
магазины
повышение цен
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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе, сообщил надзорный орган. Ранее ведомство организовало проверку после сообщений в СМИ о завышении цен на продукты и воду в местных магазинах. "С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов", - сообщает областная прокуратура. Отмечается, что надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
https://1prime.ru/20240407/moshenniki-847157858.html
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оренбургская область, магазины, повышение цен
Происшествия, Оренбургская область, магазины, повышение цен
Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен
Прокуратура: магазинам Оренбуржья объявили 48 предостережений из-за повышения цен
УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе, сообщил надзорный орган.
Ранее ведомство организовало проверку после сообщений в СМИ о завышении цен на продукты и воду в местных магазинах.
"С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов", - сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия.
В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
Мэр затопленного Орска предупредил о мошенниках