https://1prime.ru/20240407/predosterezheniya-847158206.html

Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен

Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен - 07.04.2024, ПРАЙМ

Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен

Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе,... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T17:07+0300

2024-04-07T17:07+0300

2024-04-07T17:25+0300

происшествия

оренбургская область

магазины

повышение цен

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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе, сообщил надзорный орган. Ранее ведомство организовало проверку после сообщений в СМИ о завышении цен на продукты и воду в местных магазинах. "С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов", - сообщает областная прокуратура. Отмечается, что надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

https://1prime.ru/20240407/moshenniki-847157858.html

оренбургская область

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оренбургская область, магазины, повышение цен