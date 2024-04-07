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Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен
Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен - 07.04.2024, ПРАЙМ
Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен
Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе,... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T17:07+0300
2024-04-07T17:25+0300
происшествия
оренбургская область
магазины
повышение цен
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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе, сообщил надзорный орган. Ранее ведомство организовало проверку после сообщений в СМИ о завышении цен на продукты и воду в местных магазинах. "С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов", - сообщает областная прокуратура. Отмечается, что надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
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оренбургская область, магазины, повышение цен
Происшествия, Оренбургская область, магазины, повышение цен
17:07 07.04.2024 (обновлено: 17:25 07.04.2024)
 
Магазины Оренбуржья получили предупреждения из-за повышения цен

Прокуратура: магазинам Оренбуржья объявили 48 предостережений из-за повышения цен

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. Прокуратура Оренбургской области объявила 48 предостережений магазинам в ходе проверок цен на продукты питания и питьевую воду на фоне половодья в регионе, сообщил надзорный орган.
Ранее ведомство организовало проверку после сообщений в СМИ о завышении цен на продукты и воду в местных магазинах.
"С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и рядом других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов", - сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия.
В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
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ПроисшествияОренбургская областьмагазиныповышение цен
 
 
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