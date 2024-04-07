https://1prime.ru/20240407/prestupleniya-847152485.html

Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений

Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений - 07.04.2024, ПРАЙМ

Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений

Количество тяжких преступлений увеличилось в тсране из-за случаев мошенничества. Имеются данные о том, что заказчики находятся на Украине. Об этом сообщил глава | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T11:41+0300

2024-04-07T11:41+0300

2024-04-07T11:41+0300

владимир колокольцев

преступность

мошенники

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Количество тяжких преступлений увеличилось в тсране из-за случаев мошенничества. Имеются данные о том, что заказчики находятся на Украине. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. "Оно (число преступлений - ред.) возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине", — сказал он в опубликованном интервью в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://1prime.ru/20240329/golosa-846874546.html

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владимир колокольцев, преступность, мошенники