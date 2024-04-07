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Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений
Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений - 07.04.2024, ПРАЙМ
Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений
Количество тяжких преступлений увеличилось в тсране из-за случаев мошенничества. Имеются данные о том, что заказчики находятся на Украине. Об этом сообщил глава | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:41+0300
2024-04-07T11:41+0300
2024-04-07T11:41+0300
владимир колокольцев
преступность
мошенники
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Количество тяжких преступлений увеличилось в тсране из-за случаев мошенничества. Имеются данные о том, что заказчики находятся на Украине. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. "Оно (число преступлений - ред.) возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине", — сказал он в опубликованном интервью в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://1prime.ru/20240329/golosa-846874546.html
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владимир колокольцев, преступность, мошенники
Владимир Колокольцев, Преступность, мошенники
Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений
Колокольцев: число тяжких преступлений в России выросло из-за IT-мошенничества
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Количество тяжких преступлений увеличилось в тсране из-за случаев мошенничества. Имеются данные о том, что заказчики находятся на Украине. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Оно (число преступлений - ред.) возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине", — сказал он в опубликованном интервью в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Мошенники стали покупать записи голосов россиян