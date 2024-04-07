Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240407/prestupleniya-847152485.html
Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений
Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений - 07.04.2024, ПРАЙМ
Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений
Количество тяжких преступлений увеличилось в тсране из-за случаев мошенничества. Имеются данные о том, что заказчики находятся на Украине. Об этом сообщил глава | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:41+0300
2024-04-07T11:41+0300
владимир колокольцев
преступность
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/81/830828190_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_3c9f126272c88df2ea0b1e7e3e0fc3c4.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Количество тяжких преступлений увеличилось в тсране из-за случаев мошенничества. Имеются данные о том, что заказчики находятся на Украине. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. "Оно (число преступлений - ред.) возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине", — сказал он в опубликованном интервью в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://1prime.ru/20240329/golosa-846874546.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/81/830828190_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_e5d7c95c0e6bf2f59e41cdb1694daafc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир колокольцев, преступность, мошенники
Владимир Колокольцев, Преступность, мошенники
11:41 07.04.2024
 
Глава МВД назвал причину роста числа тяжких преступлений

Колокольцев: число тяжких преступлений в России выросло из-за IT-мошенничества

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк% Владимир Колокольцев
% Владимир Колокольцев - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Количество тяжких преступлений увеличилось в тсране из-за случаев мошенничества. Имеются данные о том, что заказчики находятся на Украине. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"Оно (число преступлений - ред.) возросло за счет IT-преступлений, за счет этих мошенничеств, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких. Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине", — сказал он в опубликованном интервью в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Мошенники стали покупать записи голосов россиян
29 марта, 18:53
 
Владимир КолокольцевПреступностьмошенники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала