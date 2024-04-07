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Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавших в Орске - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавших в Орске
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавших в Орске - 07.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавших в Орске
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:11+0300
2024-04-07T09:11+0300
происшествия
сбербанк
реструктуризация долга
паводок
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка. "В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально", - сказано в сообщении. Все клиенты, застрахованные в страховых компаниях "Сбербанка", пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке. "При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы "Сбера", - указывается в сообщении. Банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи будет объявлено дополнительно.
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сбербанк, реструктуризация долга, паводок
Происшествия, Сбербанк, реструктуризация долга, паводок
09:11 07.04.2024
 
Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавших в Орске

"Сбер" проведет реструктуризацию кредитов пострадавших при прорыве дамбы в Орске заемщиков

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка.
"В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально", - сказано в сообщении.
Все клиенты, застрахованные в страховых компаниях "Сбербанка", пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.
"При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы "Сбера", - указывается в сообщении.
Банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи будет объявлено дополнительно.
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ПроисшествияСбербанкреструктуризация долгапаводок
 
 
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