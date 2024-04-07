https://1prime.ru/20240407/restrukturizatsiya-847148794.html

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавших в Орске

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавших в Орске - 07.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавших в Орске

Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T09:11+0300

2024-04-07T09:11+0300

2024-04-07T09:11+0300

происшествия

сбербанк

реструктуризация долга

паводок

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов заемщиков, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщила пресс-служба банка. "В рамках действующей программы "Сбера" по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально", - сказано в сообщении. Все клиенты, застрахованные в страховых компаниях "Сбербанка", пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке. "При необходимости для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы "Сбера", - указывается в сообщении. Банк планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи будет объявлено дополнительно.

https://1prime.ru/20240407/pavodok-847147808.html

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сбербанк, реструктуризация долга, паводок