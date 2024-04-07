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Мишустин оценил развитие российского интернета

Мишустин оценил развитие российского интернета - 07.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил развитие российского интернета

Рунет стал ключевым в истории становления и дальнейшего развития российского интернета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, поздравляя Рунет с | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T11:15+0300

2024-04-07T11:15+0300

2024-04-07T11:16+0300

экономика

интернет

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Рунет стал ключевым в истории становления и дальнейшего развития российского интернета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, поздравляя Рунет с 30-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правмительства РФ. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с 30-летием Рунета. Именно в этот день в 1994 году был официально зарегистрирован национальный домен верхнего уровня .ru. Он стал ключевым в истории становления и дальнейшего развития российского интернета", —сказано в телеграмме. Премьер добавил, что за период существования Рунета цифровые технологии изменили жизнь россиян. По его словам, появился доступ к большому количеству информации, возможность общаться на расстоянии, получать образование и услуги телемедицины, посещать виртуальные музеи и театры, а также дистанционно вести бизнес. "Сегодня Рунет – один из крупнейших сегментов международной глобальной Сети. Уникальная экосистема с тысячами аккредитованных IТ-компаний, более чем пятью миллионами зарегистрированных доменных имён и ежедневной стомиллионной аудиторией. И эти показатели ежегодно растут. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, цифровая отрасль демонстрирует стабильный и устойчивый рост", — подчеркнул Мишустин. По его словам, сейчас создаются и внедряются отечественные программные решения, сервисы и онлайн-платформы, которые составляют конкуренцию зарубежным, замещают их на рынке в России. По предварительным оценкам специалистов, объём интернет-экономики РФ в 2023 году вырос на треть. "Правительство продолжает работу по цифровой трансформации социальной сферы и государственного управления. Только порталом Госуслуги пользуется сейчас около 110 миллионов человек. Это возможность быстро и удобно получать государственные услуги, не выходя из дома", — говорится в телеграмме. Премьер подчеркнул, что проводится комплекс мер для поддержки IТ-отрасли, в первую очередь уделяется внимание подготовке высококвалифицированных кадров, разработкам инноваций в перспективных отраслях, таких как искусственный интеллект, робототехника, сети связи нового поколения 5G, что позволит укрепить научный потенциал России и достичь технологического суверенитета. "Хочу пожелать всем пользователям Рунета удачи, дальнейших успехов и всего самого хорошего", - подытожил глава кабмина.

https://1prime.ru/20240403/rossiya-847052389.html

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интернет, михаил мишустин