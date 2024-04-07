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ВС России уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом, сообщили СМИ

ВС России уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом, сообщили СМИ - 07.04.2024, ПРАЙМ

ВС России уничтожили иностранную систему ПВО под Харьковом, сообщили СМИ

Российская армия уничтожила в районе харьковского аэропорта зарубежную систему ПВО зенитного типа, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T09:20+0300

2024-04-07T09:20+0300

2024-04-07T09:20+0300

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ДОНЕЦК 7 апр - ПРАЙМ. Российская армия уничтожила в районе харьковского аэропорта зарубежную систему ПВО зенитного типа, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами", — заявил он и процитировал сообщения подполья о зарубежной системе ПВО. "Харьков. "Герань". Был взрыв, до этого пытались сбить, но это что-то новое. Раньше стреляли из пулеметов и что-то потяжелее, сегодня еще один вид добавился. Стрельба громкая, размеренная, разрывы в небе. Подозреваю что европейская зенитная система какая-то, но, судя по взрыву, "Герань" так и не сбили", — говорится в сообщении харьковского подполья. Во втором сообщении сказано о вероятной цели удара. "Доброго утра. Харьков. Ночью беспилотник то ли прилетел по цели, то ли сбили его в районе аэропорта, но вот два факта: где-то там как раз жили всушники, регулярно пикап с крестами можно было видеть, выезжающий или въезжающий с Гагарина в ту сторону. Факт два: пожар сопровождался характерными щелчками разрыва патронов к стрелковому или чему-то подобному", — сообщили в подполье.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240406/spetsoperatsiya-na-ukraine-847135314.html

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всу, пво, вс рф