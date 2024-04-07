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Президентом Словакии стал Петер Пеллегрини, выступающий за мир на Украине

Президентом Словакии стал Петер Пеллегрини, выступающий за мир на Украине - 07.04.2024, ПРАЙМ

Президентом Словакии стал Петер Пеллегрини, выступающий за мир на Украине

Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Киеву, одержал победу на президентских выборах с результатом более 53% голосов... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T05:26+0300

2024-04-07T05:26+0300

2024-04-07T05:47+0300

словакия

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БРАТИСЛАВА, 7 апр - ПРАЙМ. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Киеву, одержал победу на президентских выборах с результатом более 53% голосов. Об этом сообщило управление статистики после обработки 100% данных.Согласно окончательным результатам, Пеллегрини во втором туре, который состоялся в субботу, получил 53,12%. Его соперник бывший министр иностранных дел Иван Корчок, набрал 46,87, он уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой. За победителя отдали свой голос 1 409 255 избирателей, голос за экс-главу МИД - 1 243 709 граждан. Всего избирательное право имеют порядка 4,3 миллиона человек. Явка во втором туре составила 61,14 %, в прошедшем 23 марта первом туре - 51,91%. Победитель пообещал, что республика будет на стороне мира, а не войны."Я сделаю все для того - пусть это кому-то нравится или нет, - чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет" - подчеркнул Пеллегрини.Он поблагодарил граждан за доверие, заявив, что будет всегда отстаивать интересы республики.Лично поздравить Пеллегрини с победой приехал в его штаб премьер Роберт Фицо. "Хочу поздравить тебя с результатом, на который претендовал и я (Фицо участвовал в президентских выборах в 2014 году - ред.), но тогда, возможно, не сошлись звезды, поэтому я очень рад, что сегодня я могу по-дружески пожать тебе руку и пожелать тебе на этом посту всего самого хорошего", - сказал глава правительства.Также поздравление Пеллегрини направила действующая президент Зузана Чапутова, не добивавшаяся переизбрания на второй срок. Она выразила благодарность гражданам за высокую явку и напомнила, что Пеллегрини вступит в должность президента 15 июня.Ранее Пеллегрини заявлял, что не допустит отправки на Украину словацких военных, если победит на выборах. Также он говорил, что дальнейшее вооружение Киева не приведет ни к каким результатам и влечет лишь гибель людей. Также политик выражал опасение, что накачивание Украины оружием в конечном итоге может завершиться катастрофой, и заявлял, что лучшим вариантом было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Пеллегрини выступает за прекращение боевых действий на Украине. Он обещал, что в случае, если станет президентом, то поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, пусть для начала и на уровне экспертов.

https://1prime.ru/20240326/slovakiya-846728508.html

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словакия